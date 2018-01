15 potez odličnih ljubimk

Britanska strokovnjakinja za intimne zveze Tracey Cox odkriva, kaj žensko spremeni iz dobre v odlično ljubimko.

Dajo pobudo za seks

Ni jih strah ali sram pokazati, da si želijo akcijo. S tem uslugo naredijo sebi in njemu, saj je ena najpogostejših pritožb moških, da nikoli niso pobudnice seksa ali se celo ljubijo z njimi samo zato, ker to hočejo oni.

Ne obsojajo

Ne glede na to, kakšne so njegove želje in fantazije, ter četudi se včasih ne strinjajo z njim, jih ne obsojajo. So odprte, pripravljene na novosti in sprejemajo drugačnost, čeprav se ne sklada z njihovim mnenjem.

Ne bojijo se reči ne

Ženska, ki pristane na vse, kar predlaga on, ni zapeljiva, saj daje vtis, da se mu zgolj podreja in da je pripravljena zadovoljiti vse njegove potrebe, sebe pa s tem postavlja na drugi tir.

Sprejemajo njegovo temno plat

Vsakdo ima tako svetlo kot tudi temno plat osebnosti in tisti, ki ima nekoga rad, zna sprejemati oboje.

Rade imajo pestrost

Z njo vedno poskrbijo, da v postelji ni nikoli dolgčas ter da se v spalnico in v življenje na sploh nikdar ne prikrade dolgočasna rutina.

Vedo, kaj si želijo

Imajo svoje mnenje, želje in potrebe ter znajo poskrbeti, da dobijo tisto, kar si želijo.

Prijazne so do njegove moškosti

Moški so lahko obremenjeni s svojim spolnim organom in dobre ljubimke se tega dobro zavedajo ter vedo, kdaj in kako ga pohvaliti, da pocrkljajo njegov ego.

Ne izogibajo se oralnemu seksu

Odlične ljubimke se mu ne odrečejo, rade so tako zadovoljevane, pa tudi partnerja z veseljem tako zadovoljijo.

Dajejo ustrezne informacije

Vsak moški, ki bi rad v postelji blestel, se zaveda, da so prava navodila včasih zaželena. Le ženska, ki je ni sram partnerju povedati, kaj ji je všeč v postelji, je lahko dobra ljubimka.

Glasne so, a ne preveč

Molk med spolnim odnosom običajno ni prijeten. Z vzdihi, stoki in tudi besedami pa je na drugi strani mogoče pokazati užitke in nekoliko voditi ljubimca. A vendar s stokanjem in kričanjem ne gre pretiravati, saj ne sinhronizirate pornofilmov.

Zadovoljne so s svojim telesom

V lastni koži se dobro počutijo, so samozavestne, obožujejo, kadar jih moški opazuje, in znajo uživati brez nepotrebnih skrbi glede tega, kje imajo celulit in kakšen trebuh imajo.

Rade se oblačijo

V seksi oblačila. Kostume ali spodnje perilo. Vedo, da ti lahko spodbudijo zadeve med rjuhami.

Pohvalijo ga pred prijateljicami

V takšnem ali drugačnem smislu, pohvala moškim vedno godi. Zlasti če se z njim ponašajo pred prijateljicami in mu to pride na uho.

Ne hlinijo orgazmov

Tu je poudarek na redno, kajti občasno to počne vsaka. A vendar se dobre ljubimke zavedajo, da s tem pljuvajo v lastno skledo. Naj bodo do partnerja odkrite in si tako zagotovijo možnost, da bo naslednjič orgazem vendarle pravi.