12 njegovih dejanj, ki pri njej prebudijo libido

Da se ženske z vidika spolnosti od moških razlikujejo, je že jasno. Zlasti ko gre za dejanja, ki prebudijo željo po seksu. Medtem ko ta pri moških praviloma hitro naraste, je pri ženskah potrebna paleta njegovih dejanj. Ob naslednjih 12 bi bila vsaka večkrat pripravljena odvreči krpice, vsaj tako meni avtorica erotičnih del Holly Riodan.

Spogledujte se z njo ves dan

Lepih pogledov in sladkih besed ji ne namenjajte le tedaj, ko bi jo radi položili. Naj ima ves dan občutek, da je za vas posebna.

Vzemite si čas za predigro

Namesto da tedaj, ko sta v postelji, takoj napadete njene največkrat napadene dele, jo počasi, dolgo in čutno crkljajte po vsem telesu.

Govorite ji lepe besede

Ne samo telesa, stimulirajte tudi njen um. Pokažite ji, da znate biti, kadar se ljubita, še spretni tudi z besedami.

Odišavite se z najljubšo dišavo

Vonj je močan afrodiziak, in če se boste odišavili s tistim, ki ji je všeč, bo zagotovo lažje sprostila vse zavore.

Bodite romantični

Kar tako jo presenetite s šopkom rož, sladkim sporočilom, čokoladnimi bomboni ... Res je, sliši se klišejsko, a kdo pravi, da klišeji niso učinkoviti.

Osvajajte jo kot prve dni

Ne dovolite, da bi strast med vama zbledela.

Dotikajte se pravih mest

Njenega vratu, ramena, dojk. Ne pozabite, vse to so zelo močne erogene cone.

Pomagajte ji pri hišnih opravilih

Odnesite smeri, pomijte posodo ali zložite perilo. Zlasti če boste to storili, preden se vrne iz službe, vam bo zelo hvaležna in bo nedvomno bolj razpoložena za intimne trenutke, kot če bi jo vse to še čakalo.

Naj se počuti prijetno

Z besedami in dejanji ji dokazujte, da je za vas najlepša in najprivlačnejša. Naj nikoli ne dobi občutka, da z njo spite samo zato, ker je pač vaša partnerica.

Včasih jo zmasirajte

Če je pod stresom, žalostna ali kar tako. Zmasirajte ji ramena ali stopala in opazujte, kako se sprošča ter vas gleda s hvaležnostjo v očeh.

Potrudite se zanjo

Oblecite si hlače, ki vam pristajajo, in nadenite majico, za katero veste, da ji je všeč. Samo zanjo.

Bodite kavalir

Vsaka uživa ob nekom, ki je spoštljiv, prijazen in uglajen. Kavalirstvo ni izumrlo, in če se boste tega vedno zavedali, bo to cenila, kar vam bo pokazala na način, ki ga razumete.