11 znakov, da vas ne ljubi več

Zagotovo se je že vsakdo znašel v situaciji, ko se je vprašal o resničnih čustvih partnerja. Vas zanima, kateri so glavni znaki, da on na vas ne gleda več kot na srčno izbranko?

Prijatelji mu pomenijo več kot zveza

Čeprav so bili zanj vedno pomembni, jih je zaradi vajine zveze vendarle postavil na drugo mesto. Nenadoma več časa kot z vami preživi z njimi.

Ima novo obsesijo (in to niste vi)

Nekoč vam je skušal v vsem ugoditi, po novem pa lahko njegove znake pozornosti preštejete na prste ene roke. Ima vse več dejavnosti, v katerih uživa sam, in njegova nova obsesija povsem zapolni njegov prosti čas. Torej beži pred vami, pred intimno zvezo in odgovornostjo.

Ni mu mar videz

Kadar je doma, včasih pozabi še na prho, kaj šele, da bi vam na ljubo oblekel majico, za katero ve, da vam je všeč. Ker mu to, kako ga vidite vi, preprosto ni več mar.

Nimata časa za crkljanje

Pomanjkanje telesnega stika pomeni konec občutka varnosti in povezanosti, in če tega v razmerju ne čutite več, je v vajinem odnosu nekaj hudo narobe.

Ne zanima ga več, kako ste preživeli dan

Ne spomnite se več, kdaj vas je nazadnje vprašal, kako ste preživeli dan in kaj ste počeli tedaj, ko nista bila skupaj. Razlog je en sam: ker ga to ne zanima.

Ne razkriva vam svojih težav

Če ga vprašate, kaj je narobe, samo skomigne z rameni in vam ne zaupa več svojih težav. Najbrž zato, ker meni da niste oseba, ki bi ji lahko razkrival svojo dušo.

Ne držita se več za roke

Držanje za roke je spontan izraz ljubezni, povezanosti in naklonjenosti. Vajini dlani pa se le redko spojita. Še tedaj, kadar se, ste pobudnik vi, stik pa traja le kratek čas, saj on meni, da ta gesta med vama ne pomeni ničesar več.

Neprijetno mu je v družbi srečnih parov

In zato vedno komentira ter kritizira njihovo obnašanje, saj jim globoko v sebi ne privošči tistega, česar po svojem mnenju nima sam.

Ne gleda vas v oči

Včasih imate zato občutek, da vam nekaj skriva. Morda imate prav, pa četudi je to samo nelagodje, ker ne ve, kako bi vam povedal resnico, ki za vas najbrž ne bo prijetna.

Nimata skupnih interesov

Tako kot morata imeti vsak svoje, potrebujeta tudi skupne, in če jih nimata ali sta vse tiste, ki sta jih kot par imela nekoč, opustila, bosta le težko zgradila uspešen odnos.

Ne pogovarjata se več o prihodnosti

Niti o tem, kaj bosta počela naslednji vikend, kaj šele, kako bosta imela čez pet let otroke, čez deset psa in kaj bosta počela, ko bosta v pokoju. Tudi kadar vi na to speljete pogovor, on hitro zamenja temo, saj ve, da skupne prihodnosti za vaju ni.