11 stvari, ki si jih pred spanjem privoščijo srečni pari

Ni treba izgubljati besed o tem, kako pomembno je večerno preživljanje skupnega časa s partnerjem. Pri tem ključne vloge ne igra kvantiteta, temveč kvaliteta. Če želita dolgo uživati v srečni zvezi, upoštevajta nasvete psihologov, ki vsem parom pred spanjem priporočajo naslednjih 11 navad.

Odložita mobilni telefon

Zrenje v elektronske igračke ovira sproščanje oksitocina v telesu. Prav ta hormon je ključen za čustveno povezovanje in pravi odmerek intime.

Pozabita na delo in vsa opravila

Ne razmišljajta o delu in vsem, kar vaju čaka naslednji dan. Preusmerita misli, sprostita se in se osredotočita na odnos. Usedita ali ulezita se drug ob drugega ter se pogovarjajta o prijetnih temah.

V posteljo se odpravita istočasno

Po besedah psihologa Curta Smitha so najsrečnejši pari, ki si skupaj umivajo zobe ter istočasno ležejo k počitku. To pomaga k medsebojni bližini in toplini.

Sledita rutini

Če se vsak večer odpravljata v posteljo ob istem času, bosta bolje spala, lažje vstala in bosta boljše razpoložena, kar bo nedvomno pozitivno vplivalo na zvezo.

Govorita iskreno

Bodite pozorni na čustva partnerja in ga poslušajte. Ni treba vedno deliti nasvetov in iskati rešitev. Včasih je iskren pogovor tisti, po katerem se bosta oba počutila bolje. Ob njem bosta občutila, da skrbita drug za drugega in se podpirata.



Psiholog Ryan Howes svetuje da, nekaj minut pred spanjem izražata pozitivne misli, tako se bo dan zaključil z dobrimi vibracijami.

Vzdržujta se perečih tem

Psiholog Curt Smith opozarja, da se pred spanjem vzdržita sporov. Z njimi raje počakajta na naslednji dan, ko bosta oba spočita.

Otroci naj spijo v svoji postelji

Spalnica in postelja sta intimna kotička za vas in za vašega partnerja, je prepričan psiholog Michael Viner Davis. Otroci zato v vajini postelji nimajo kaj iskati.

Ne delita postelje s hišnimi ljubljenčki

Kot je dokazala raziskava univerze Kansas, se 63 odstotkov tistih, ki posteljo delijo s hišnimi ljubljenčki, zjutraj zbuja utrujenih, saj domače živali motijo njihov spanec.

Vzdržita se alkohola in tobaka

Oba namreč negativno vplivata na spanje, kar se drugo jutro kaže kot utrujenost in slabše razpoloženj.

Drug drugega masirajta

Sproščujoča intimna masaža pripomore k boljšemu spanju, zmanjšuje napetost in zbližuje pare.

Ne pozabita na objeme in poljube

Pred spanjem se poljubita in nekaj minut objemajta. To sprošča, zbližuje in izraža pozitivna čustva. Prav pari, ki zaspijo objeti, imajo po mnenju psihologov najboljši in najbolj zdrav odnos.