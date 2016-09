1000 žensk je povedalo, kateri so najprivlačnejši deli moškega telesa

One padajo na roke, prsi in zadnjico. Foto: Shutterstock

Pri iskanju partnerja je večina žensk osredotočena ne celotno 'ponudbo', nekaterim podrobnostim pa vendarle namenijo več pozornosti kot drugim. Seveda gre za posamezne dele moškega telesa. Poglejte, kateri so v ženskih očeh najprivlačnejši.

To so pod vodstvom Mari Kinrys odkrivali pri spletnem portalu The Wing Girl, ki moškim pomaga z nasveti, kako osvojiti svojo srčno izbranko. Vprašanje, kateri del moškega telesa je zanje najprivlačnejši, so zastavili 1000 ženskam, največ točk pa so prejeli naslednji atributi v tem vrstnem redu: prsi, roke in zadnjica.

Seveda so jih povprašali tudi o lastnostih. Med najprivlačnejšimi je visoko prvo mesto zasedel intelekt, takoj za njim pa smisel za humor.

Morda jo boste s tem védenjem lažje očarali.