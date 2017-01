10 znakov, da si še vedno želite bivšega

Včasih si nekdanjega kar ne moremo izbiti iz glave, nenehno se nam plete po mislih in pogosto se vprašamo, ali je naša zgodba z njim že končana, pogosto smo zmedeni. Kakšni pa so zanesljivi znaki, da si ga želite nazaj?



1 Želite se pobotati z njim



Večina se želi pobotati z nekdanjim partnerjem zato, ker še vedno goji čustva do njega. Preden to tudi storite, se vprašajte, ali gre res za ljubezen ali vas je le strah, da bi ostali sami. Če prevlada slednje, se raje izognite ukrepanju, saj boste prej ali slej ugotovili, da to ni dovolj dober razlog, da ste z nekom v zvezi.



2 Z njim ste bili najbolj srečni



Seveda se po razhodu s partnerjem spominjate le lepih trenutkov in pozabite na slabe, zato menite, da z nikomer ne bi mogli biti tako srečni, kot ste z njim. A to ni čisto res. Ko boste enkrat spoznali nove potencialne partnerje, boste videli, da je še veliko takšnih, s katerimi bi se lahko dobro ujeli in s katerimi bi vam lahko bilo še kako lepo.



3 Spremljate ga na družabnih omrežjih



Čeprav nekdanjega partnerja ne vidite in se z njimi verjetno tudi ne slišite, ste precej na tekočem s tem, kaj se mu v življenju dogaja, saj nenehno preverjate njegove profile na družabnih omrežjih. S tem si zagotovo ne delate nobene usluge, ampak si le podaljšujete agonijo in si ne daste priložnosti, da bi ga preboleli.



4 Drugim ne daste priložnosti



Vaši prijatelji se trudijo, da bi vam predstavili nove obraze, a vam preprosto ni do tega, da bi se spoznavali z novimi ljudmi, saj nenehno mislite le na bivšega. To pa seveda nakazuje na to, da do njega še vedno gojite čustva in upate, da se bosta prej ali slej spet našla. Seveda je to mogoče, sploh če se imata še rada, a če veste, da ni tako in ima vaš nekdanji partner že novo ljubezen, potem boste morali tudi vi počasi naprej.



5 Prebirate njegova stara sporočila



Če še vedno prebirate njegove esemese in maile, ob katerih vam je kar toplo pri srcu ali vam gre celo na jok, je to znak, da do njega še vedno gojite globoka čustva. Če vajina zveza ni mogoča, bo bolje, da sporočil ne prebirate več, saj boste tako le podaljšali agonijo in bolečino ob izgubi drage osebe. Raje poskusite živeti v trenutku in zadihajte življenje s polnimi pljuči.



6 Obiskujete kraje, kjer ga lahko srečate



Se pogosto namenoma vračate in zadržujete na krajih, kjer je velika možnost, da boste srečali ljubljeno osebo? Tudi to je znak, da je še niste preboleli. Moramo pa vam žal povedati, da to ne bo dovolj, da bi srce bivšega spet osvojili. Če vam ga je življenje namenilo, se bosta ob pravem času že našla, do takrat pa morate živeti, kot vam je dano.



7 Še vedno veliko govorite o njem



Ali prijateljem pri vsakem pogovoru omenite bivšega ali govorite zgolj in le o njem? Potem ga zagotovo še niste preboleli. Seveda čustev ni moč izbrisati kar čez noč in verjetno bo še nekaj časa tako, a sčasoma bo tudi to zbledelo in se boste spet lahko pogovarjali tudi o drugih stvareh. Do takrat pa upajte, da vas bodo prijatelji pripravljeni poslušati.



8 Menite, da bosta nekoč spet skupaj



Ljubezenska čustva se zarijejo globoko v nas, zato včasih verjamemo tudi v čudeže. Če tudi po razhodu še vedno verjamete, da bosta nekega dne skupaj, to pomeni, da ga še vedno niste preboleli, s čimer sicer ni nič narobe. Za prebolevanje je pač potreben čas. A vedeti morate, da četudi bosta morda nekega dne res skupaj, življenja ne morete ustaviti, ampak ga morate živeti in v njem uživati.



9 Nenehno mislite nanj



Je vaš bivši nenehno v vaših mislih ne glede na čas in dogajanje okoli vas? No, potem lahko z gotovostjo rečemo, da ga še niste preboleli. Za to je seveda potreben čas. Vseeno poskušajte misli odvrniti od njega, tako da počnete stvari, ki so vam v veselje, ali se družite z ljudmi, ki so vam dragi in vas spravijo v dobro voljo.



10 Še vedno mu želite zaupati vse



Je prva oseba, ki ji želite zaupati vse, kar se vam je v dnevu zgodilo? Nič nenavadnega, sploh če do nje še vedno gojite globoka čustva. Le brez skrbi, tudi to bo sčasoma izzvenelo, do takrat pa vedite, da s tem ni prav nič narobe.