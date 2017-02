10 zgovornih dokazov, da se sestajate z napačnim

Že lep čas hodita na zmenke, a ob tem nimate najboljšega občutka. Sami ne veste, kaj vam govori, da morda vendarle ni pravi, nimate pa dovolj zagotovil, da bi se lahko dokončno odločili, ali ostati ali oditi. Ker veste, da je čas denar in da ga ne gre izgubljati, se zazrite v njegovo vedenje in bodite pozorni na deset dokazov, ki jasno govorijo, da se sestajate z napačnim.

Ne morete ga predstaviti družini in prijateljem

Morda zato, ker se temu spretno izmika ter vedno, ko določite čas za srečanje, najde izgovor. Morda, ker sami čutite, da še ni nastopil pravi čas. Ne glede, ali razlog najdete pri njem ali pri sebi, oboje je glasno opozorilo, da ni pravi. Če ga iz kakršnega koli razloga ne morete predstaviti ljudem, ki so vam blizu, razmerje najbrž ne bo trajalo.

Ne posluša vas

Imeti ob sebi nekoga, ki vas je vedno pripravljen poslušati, je za uspešno razmerje ključnega pomena. Biti slišan, razumljen in sprejet so stvari, brez katerih zveza ne more obstati. Če vam on tega ni pripravljen dati, res nima smisla, da vztrajate. Še tako drobne malenkosti, ki ste jih z njim pripravljeni deliti, so pomembne, saj krepijo zvezo.

Pričakuje, da mu boste vedno na voljo

In z njim 24 ur na dan. Če se sestajate z nekom, ki to pričakuje od vas, čim prej zbežite od njega. Četudi sta par, ste še vedno tudi oseba, ki potrebuje čas zase. Če tega ne more sprejeti, to ni vaša težava, temveč njegova, s katero se vam ni treba ukvarjati.

Ob njem ne morete biti res vi

Kadar se videvate z nekom, ob katerem imate tisti zoprni občutek, da ne morete biti samosvoji, lahko storite dvoje: začnite se obnašati, kot se sicer, in videli boste, ali bo ostal. Ali pa takoj vse skupaj končajte. V nobenem razmerju ne bi smeli nositi maske.

Nimata skupnih hobijev

Seveda to ne pomeni, da mora biti tisto, kar je všeč njemu, všeč tudi vam ali obratno, a vsaj kakšen hobi, ki je v veselje obema, bi morala imeti. Če nimata nič skupnega, nimata prave osnove, na kateri bi lahko gradila zvezo.

Druženje z njim vas izčrpava

Če ste po zmenku z njim čustveno in mentalno izmozgani, bi skoraj zagotovo morali razmišljati o tem, da bi zvezo končali. Človek, ki iz vas dobesedno srka energijo, nikoli ne bo dober življenjski sopotnik.

Z njim ne morete govoriti o perečih temah

Življenje ni samo zabava in vi to veste ter se zavedate, da tudi teme pogovora niso vselej prijetne. A to ne pomeni, da bi se jim smela izogibati. Če se tako imenovanih težkih tem vedno otepa, s tem več kot jasno sporoča, da nikakor še ni pripravljen na dolgo in resno zvezo.

Osredotočen je le nase

Misli le nase, na svoje želje in potrebe, počne le tisto, kar je po volji njemu, in to pričakuje tudi od vas. Na vaše občutke se prav nič ne ozira in sčasoma se to zagotovo ne bo spremenilo. Razmerje je skupnost dveh enakovrednih partnerjev, ki skrbita za udobje in ugodje drug drugega. Če je on zaverovan le vase, raje takoj prekinite odnos.

Občutek imate, da zanj niste dovolj dobri

Če imate ob njem občutek, da zanj niste dovolj dobri, bežite. Res je, da je vsak včasih negotov, ne potrebujete pa ob sebi človeka, ki bi vaše negotovosti vedno znova krepil, temveč nekoga, ki vas bo tedaj, ko boste potrti, z veseljem spodbujal.

Z njim se ne vidite v prihodnosti

Če slike, kaj skupaj počneta čez mesec, leto ali deset let, ni, je vse jasno. Prihodnost je nekaj, česar naj bi se veselili, in če ob njem tistega, kar vaju čaka, ne morete z veseljem pričakovati, odnehajte. Ne ostajajte ob nekom, za katerega v sebi veste, da ni pravi. Kajti zagotovo zaslužite srečo ob človeku, ki bo vaša ljubezen in vaš prijatelj ter ob katerem vas čaka lepa prihodnost.