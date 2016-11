10 ženskih resnic o oralnem seksu, ki bi jih moški morali poznati

Oralni seks je kot češnja na vrhu torte. Moški in ženske se med njim trudijo, da bi bili pri tem kar najboljši, pri tem pa včasih zamolčijo nekatera manj prijetna dejstva, ki bi jih druga stran morala poznati. Tokrat so se odločile spregovoriti one. Povedale so nekaj resnic, ki moškim praviloma ostanejo skrite.

»Felacija zahteva trud, zato pokažite malo hvaležnosti.«

Če je pred njim bilo kaj akcije, bo vaše orodje že v pogonu in bo vse potekalo hitreje. Če pa mora ona vse opraviti sama, zahteva oralni seks veliko truda, zato bi morali pokazati vsaj malo hvaležnosti.

»Če že prosite zanj, storite to nežno in subtilno.«

Zavzeto potiskanje glave proti vašemu mednožju med takšne načine ne sodi. S tem boste le ohladili zadeve.

»Klečanje na kolenih zahteva spretnost.«

Vi uživate, ko vas ona razvaja, saj stojite, a pomislite na njena kolena. Skoraj bi potrebovala ščitnike.

»Globoko grlo ni vedno prijetno.«

Nekaterim res ne povzroča težav, a gre bolj za izjemo kot za pravilo. Zato nikar preveč zavzeto ne potiskajte njene glave k sebi.

»Vemo, da smo seksi.«

Ženske vedo, da so, ko vas sesljajo, v vaših očeh seksi. Vendar to ne pomeni, da morate skopariti s komplimenti.

»Včasih so vzdihi del igre.«

Včasih resnično uživajo, ko vas imajo v ustih, kdaj pa so vzdihi in mrmranje namenjeni zgolj temu, da bi pospešile zadeve.

»Opozorilo je dobrodošlo.«

Ko se približujete vrhuncu, vsaj namignite nanj. Presenečenja v tem primeru niso prijetna.

»Vožnja ima svoje omejitve.«

Tedaj, ko ste za volanom in ona na sovoznikovem sedežu, pozabite na oralni seks. Imejte realna pričakovanja.

»Pod prho ni prijetno.«

Res je za vas vzburljivo, a pomislite, da njej voda sili v usta, oči, nos …

»Ne pričakujte ga vedno.«

Bodite hvaležni, ko se zgodi, ne pričakujte pa, da vas bo oralno zadovoljevala vsakič, ko bosta gola med rjuhami.