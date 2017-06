10 razlogov, zaradi katerih zveze propadajo kot za stavo

Razlogi za nezadovoljstvo v partnerski zvezi, ki vodijo v njen propad, so pogosteje kot pri partnerju ali v okolici v nas samih in v nerealnih pričakovanjih, ki temeljijo na popularni kulturi. Brightside našteva 10 odgovorov na vprašanje, zakaj so zveze danes krhkejše, kot so bile nekoč.

Nepripravljenost na zvezo

Res je, domala vsakdo si želi intimno razmerje, a prav tako večina ni pripravljena na kompromise, na trud in na brezpogojno ljubezen. Večina v razmerje vstopa z naprej izdelanim scenarijem, in če se zadeve ne odvijajo po njem, hitro vrže puško v koruzo.

Zamenjevanje ljubezni z drugimi čustvi

Najpogosteje s poželenjem in zaljubljenostjo, ki pa nista trajna. Ko mineta, v odnosu nastane praznina in partnerja si ne dasta priložnosti, da bi zaljubljenost prerasla v ljubezen.

Zanemarjanje odnosa

Na začetku je polno zanosa in opravil, ki vzdržujejo dinamiko: nakup ali najem stanovanja, nakup avtomobila, selitev ipd. Ob njih mnogi pozabijo na sam odnos, in ker vanj ne vlagajo dovolj energije, ta vse bolj tone.

Nerealna pričakovanja

Zrela zveza je polna spoštovanja, razumevanja, je plod dolgoletnega truda obeh partnerjev, tudi odrekanja in seveda sporov. Dandanes pa so mnogi prepričani, da se za odnos ni treba žrtvovati in da je ljubezen vsem sama po sebi dana. Prav takšna pričakovanja jih hitro zapeljejo v slepo ulico.

Hrepenenje po nečem boljšem

Sosedova trava je vselej bolj zelena in vedno je mogoče najti nekoga, ki je vsaj na videz boljši, lepši, uspešnejši in zanimivejši. Neredki, ko se jim zazdi, da bi bila lahko zveza z nekom drugim boljša, pozabijo na preteklost ter začnejo znova. In tako vedno znova, kar jim sicer omogoča spoznavanje večjega kroga ljudi, ne pa tudi snovanja trdnega razmerja.

Odvisnost od tehnologije

Tehnologija je res zbližala ljudi, a hkrati je prav zaradi nje večina bolj osamljena kot prej. Neposredna komunikacija se je umaknila spletnim klepetalnicam in dopisovanju, zaradi časa, ki ga preživimo na spletu, pa vse bolj zanemarjamo osebne odnose, tudi najintimnejše.

Ritem življenja

Nekateri se bojijo tesnejše povezanosti z drugimi in menijo, da niso za resne zveze. Hiter slog življenja, instantno znanje in ogromno možnosti izbire jih silijo, da vselej iščejo nekaj novega, kar pa ni dobrodošlo za resno partnerstvo.

Pomanjkanje poguma

Le redki so tisti, ki so se pripravljeni z vsem srcem prepustiti enemu partnerju. Za to sta potrebna pogum in odločnost, ki lahko premagata vse življenjske zapreke in negotovosti. Prav poguma in odločnosti mnogim manjka.

Umikanje v svoj svet

Mlajše generacije se bojijo pokazati čustva, ranljivost, razočaranje in tudi razumevanje. Prav zato se težko sprostijo in prepustijo ljubezni. Zidovi, ki jih gradijo, da bi se z njimi zaščitili, jim onemogočajo, da bi zgradili močne temelje za partnersko zvezo, v kateri si dva lahko povsem zaupata.

Razočaranje nad soljudmi

Razočaranja iz vseh odnosov, zlasti iz nekdanjih zvez, mnoge ovira pri tem, da bi lahko zaupali drugim. Tudi partnerju, ne glede na to, kako resnična je njegova ljubezen. Brez zaupanja pa trdnega razmerja ni ...