10 razlogov, zakaj izbrati alfa žensko

Močne in odločne ženske moškim običajno hitro naženejo strah v kosti, a v njih se skriva toliko več kot samo moč in ambicija. Alfa ženska je pravzaprav ena boljših stvari, ki se lahko zgodijo moškemu. Le zakaj?



1 Vedno je iskrena



Alfa ženske se nikoli ne pretvarjajo, da so nekaj, kar niso, zato bodo z vami vedno iskrene in preprosto take, kot so, saj živijo po pravilu: Vzemi me tako, kot sem, ali me glej, kako bom odšla. To so namreč ženske, ki se zelo cenijo in ne čutijo potrebe, da bi igrale, zato da bi vam ugajale in bi ostali z njimi.



2 Zaradi nje boste boljši moški



Močna, alfa ženska vas bo vedno popolnoma podpirala in vam pomagala, saj bo želela, da v življenju dosežete vse, kar si želite. Močna ženska si namreč želi, da bi tudi njen partner bil uspešen kot ona, saj ve, da bosta tako še bolj enakovreden, močen in uspešen par.



3 Življenje zajema z veliko žlico



Močna ženska življenje živi hitro in polno. Ko dela, dela veliko in trdo, saj se želi pri delu izkazati. Ko ne dela, pa preprosto uživa v življenju – rada se druži, potuje in se uči novih stvari. Ja, življenje z njo je ena velika dogodivščina, zato vam z njo ne bo nikoli dolgčas.



4 Želi si vas, a vas ne potrebuje



Ker je močna ženska sposobna sama zaslužiti svoj kruh, vas že ne bo potrebovala za to, da bi ji zagotovili lagodno življenje. Z vami bo zato, ker si tako želi in ker v vaši družbi uživa. Je lahko še kaj boljšega kot ženska, ki obvlada svoje življenje in si le iskreno želi, da ste z njo ter da se imata skupaj lepo?



5 Ne bo vam težila



Močna ženska vam bo sicer povedala, če ji kaj ne bo všeč, vsekakor pa vam ne bo cele dneve težila zaradi stvari, ki ste jih kdaj naredili, pozabili narediti in podobno. Zakaj? Ker se ji z malenkostmi preprosto ne ljubi ukvarjati, saj raje počne pomembnejše stvari.



6 Zlepa ne vrže puške v koruzo



Če mislite, da se bo močna ženska zaradi manjših težavic v razmerju kar čez noč vdala in odšla, ste se zmotili. Močna ženska se z izzivi in preprekami spopada neposredno in poskuša čim hitreje najti načine, da jih učinkovito razreši.



7 Brez težav daje pobudo



Alfa ženske so samozavestne in vedo, kaj hočejo, zato se ni bati, da vam ne bi pokazale, kdaj si želijo seksa. Ker so zelo strastne in v intimnosti preprosto uživajo, ne bo nič čudnega, če si bodo po dolgem dnevu z vas oblačila želele preprosto strgati. Sicer pa so močne ženske tudi zelo domiselne, zato ne boste med seksom nikoli zares vedeli, kaj vas čaka.



8 Zanjo vam ni treba skrbeti



Ne glede na to, kje se močna ženska znajde in v kakšni družbi, bo vedno znala obvladati situacijo. Zato le brez skrbi – ne bo vam je treba reševati iz kakšnih neprijetnih situacij, saj zna takšno dekle še kako samo poskrbeti zase.



9 Ne bo se zapustila



Močne ženske želijo, da je v njihovem življenju vse na mestu, tako njihov videz, zdravje kot tudi kariera. Zato se vam ni treba bati, da se bo čez noč spremenila v žensko, ki je ne poznate.



10 ● Zvestoba do groba



Ko močna ženska ljubi, ljubi z vsem srcem in je tudi zelo zvesta. Zaradi njene ljubezni in podpore boste sčasoma postali še boljši, saj močna ženska na zvezo gleda kot na neprecenljivo partnerstvo in se bo zato tudi trudila, da bosta kar najboljši tim. In ker močna ženska želi le najboljše zase, ste zagotovo tudi vi nekaj posebnega, da ste pritegnili njeno pozornost in osvojili njeno srce.