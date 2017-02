10 neresnic o ženski spolnosti

Predstavljamo hitri vodnik po spolnosti nežnejšega spola. Ali bolje rečeno, najpogostejše z njo povezane mite, ki jim res ne smete verjeti.

Ona prisega na rože, čokolade in neskončne ljubezenske izpovedi

Čeprav nekatere ženske res potrebujejo romantiko, da se omehčajo, to nikakor ni pravilo. Hitra seksi zabava s tujcem ali prijateljem za usluge je v resnici nekaj, v čemer uživa veliko žensk.

Klitoris je le gumbek

Kadar beseda nanese na klitoris, si večina predstavlja majhno, komaj za grah veliko točko. A vendar je ta le delček, z več kot 8000 živčnih končičev prekritega kompleksnega sistema, ki je večinoma skrit v telesu in je lahko velik do devet centimetrov.

Po naravi je monogamna

Če bi to držalo, moški ne bi mogli imeti ljubic, ne bi bilo ločitev in ne seksa za eno noč.

Tako kot moški tudi ženske v spolnosti vedno iščejo drugačnost in pestrost, zato je prepričanje, da taki in drugačni seksi izleti niso v njihovi naravi, povsem napačno.

Orgazmi so skrivnostni in doseganje traja ure

Nič od tega ne drži. Vsa ta prepričanja izhajajo iz splošne obsedenosti družbe s heteroseksualnimi vaginalnimi spolnimi odnosi, ki jih mnogi enačijo z orgazmi. Če bi bil na prestolu oralni seks, bi bile ženske tiste, ki ga doživijo prve.

Od vaginalne penetracije do orgazma mineta le dve minuti in pol

Zaradi obsedenosti s penetracijo je za mnoge moške dovolj, da svojega korenjaka preprosto vstavijo. Čeprav obstajajo ženske, ki ga res lahko doživijo zgolj s penetracijo, bo vendarle treba malce več. Denimo stimulacija klitorisa.

Ženske analnega seksa ne marajo

V resnici včasih o njem fantazirajo tako moški kot ženske. Po letnemu poročilu spletne strani Pornhub je vsebine z analno penetracijo lani iskalo več žensk kot moških. Kar dokazuje, da to obliko penetracije one vendarle potrebujejo in jih zanima. Pa naj bo v domišljiji ali resničnosti.

Ženske so v manjši meri kot moški vizualna bitja

Če bi to držalo, se moški zagotovo ne bi v tolikšni meri obremenjevali s tem, kako so videti. Tudi one opazijo nekoga, ki je urejen, lep in privlačen. Da, tako kot moške jih lahko zagrejejo prava oblačila pod njegovo srajco ali dober pornofilm.

Ženski libido je v primerjavi z moški šibkejši

Ta postavka je v bistvu dokaj nova. Stoletja nazaj so ženske veljale za tiste, ki so strastne, nemoralne in obscene. Šele po letu 1700 je prišlo do preobrata in je bilo žensko poželenje označeno kot bolezen. Tedaj jim je družba pripisala moralnejše in pasivnejše spolno vedenje, ki jih neupravičeno spremlja še danes, čeprav številni seksologi zatrjujejo, da je ženski libido prav tako močan kot moški.

Deviška kožica se pretrga ob prvem spolnem odnosu

Tudi to ne drži. Deviška kožica je tkivo, ki se nahaja v notranjosti vagine. Lahko ga samo obkroža in ga ne prekriva. Lahko se pretrga ob povsem neseksualnih opravilih, tudi pri nekaterih športih. Prav v tem tiči pojasnilo, zakaj toliko žensk med prvim seksom ne krvavi.

Ženska spolnost je čista in nežna

Ni res. Morda vam je že prišla v roke knjiga Nancy Friday Ženske seksualne fantazije, kjer so opisana sanjarjenja, za katera res ne bi mogli trditi, da so nežna. Če ne verjamete, jo preberite in prepričali se boste, da je mit o nežnih damicah v postelji res povsem zmoten.