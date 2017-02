10 največjih skrivnosti tantričnega seksa

Tantra je stara indijska filozofija, ki uči, da so čustva, erotika in seks naravna sredstva za krepitev zavesti ter za spajanje moške in ženske energije v celoto. Tako imenovani tantrični seks deluje po principu krepitve spolne energije, stimulacije in nadzora, ta kombinacija vodi do maksimalnega fizičnega in tudi duhovnega zadovoljstva. To pa so koraki, ki do njega vodijo.

Pripravita prostor za ljubezen

Obkrožita se z udobnimi blazinami in mehko posteljnino. Okrasita prostor s svečami brez vonja, naj bodo edini vir svetlobe. Tantrični seks traja dolgo, zato si priskrbite malo osvežitve: kozarec vode, narezano sadje ali kaj takega, za kar menite, da vama bo sredi igre povrnilo moči.

Pripravita se fizično, psihično in čustveno

K telesni ljubezni pristopita odprtega uma in srca, brez zadrege in sramu, z radovednostjo in razigranostjo. Lahko se oprhate sami ali z dragim, a če bosta v dvoje, se vzdržujta dotikov seksualne narave. Naj bo to priložnost, da se pred samim aktom povsem sprostita.

Premagajta fizično napetost

V kotiček, ki sta ga namenila ljubezni, se udobno namestita in se obrnita drug proti drugemu. Oba se dobro pretegnita ter preženita napetost iz telesa.

Preskočita na masažo

Odločita se, kdo jo bo prejel prvi. A oba morata biti deležna enakega zadovoljstva. Najprej drug drugemu masirajta hrbet, vrat, roke, noge. Po nekaj minutah masaže preskočita na zadnjico, notranje dele stegen in intimne dele. Glavni namen masaže ni spolno zadovoljstvo in v tej fazi ne razmišljajta o orgazmu.

Zavzemita položaj

Položaj, imenovan Yab Yum, je tradicionalna tantrična poza. Je zelo intimna in povečuje občutek bližine. Moški sedi prekrižanih nog, ona se usede v njegovo naročje in s svojimi nogami objame njegov hrbet. Čeprav bo vzburjenje zaradi bližine teles izjemno, ne hitita s penetracijo, temveč počasi nadaljujta priprave. Nadzor in zadrževanje orgazma sta ključni sestavini tantričnega seksa.

Vzpostavita neposredni stik z očmi

Morda vama bo sprva malo neprijetno, a zadrego bosta po določenem času zrenja drug drugega v oči premagala, zato se glejta, dokler ne bosta začutila lagodja. Prav to je stopnja povezanosti, ki jo morata za maksimalno ugodje doseči. Očesni stik vzdržujta skozi celoten akt.

Uskladita dihanje

Upočasnite dihanje, dihajte globoko in v ritmu, s katerim diha partner. Pri tem se glejta v oči. Položite roko na njegove prsi in bodite pozorni na bitje njegovega srca.

Povežita se z besedami

V tem trenutku si povejta, kaj v resnici čutita. Delita svoje misli, opišita, kaj vama je drug pri drugem najbolj všeč in kaj vzbuja največ zadovoljstva. Bodita iskrena.

V ritual vključita dotike

Počasi, s prsti raziskujte njegovo telo, da bi prebudili vse živčne končiče in čutila. Naj to počne tudi partner. Spojita ustnice v poljub in nadaljujta z ljubkovanjem.

Ne hitite s penetracijo

Vsi ti postopki potekajo brez penetracije. V zadnji fazi lahko nastopi, ni pa nujno. Ne hitita z njo, naj pride naravno in počasi. Naj se vajine intimne cone spojijo brez naglice, pomembno je, da v nobenem trenutku ne prevlada podzavest in da se vedno zavedata, kaj se dogaja. Bodita osredotočena na akt in dovolita, da se povežeta ter da se med vama pojavi energija, ki prinaša maksimalno zadovoljstvo.