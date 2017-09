10 največjih mitov o seksu

Seks je večna inspiracija in tudi vir številnih mitov. Poglejte si 10 najpogostejših.

Seks z dvema kondomoma je varnejši

Ta mit se širi iz generacije v generacijo, resnica pa je preprosta: seks z dvema kondomoma ni varnejši od tistega z enim. Dejansko je zaradi dodatnega trenja večja verjetnost, da se bo zaščita poškodovala. En kondom je dovolj vzdržljiv, da bo opravil svojo nalogo.

Herpes se ne prenaša na genitalije

Herpes v ustih povzroča virus herpes simpleks ena (HSV1), herpes na genitalijah je najpogosteje povezan s herpesom simpleksom dve (HSV2), nekateri pa so izzvani tudi z virusom HSV1. Če imate torej na ustnicah herpes, se vzdržite oralnega seksa.

Sifilis je bolezen starih časov

Pogosto prepričanje, resnica pa je povsem drugačna. Od leta 2012 do 2016 se je število obolelih za sifilisom podvojilo, največ okužb s to boleznijo pa je bilo zabeleženo leta 1949. Bolezen torej še zdaleč ni izkoreninjena in je lahko, če se je ne zdravi, usodna. Dobra novica: v sodobnem času ob pravočasnem zdravljenju le redko pride do zadnjih stadijev.

Spolne okužbe z oralnim seksom niso prenosljive

Gonoreja, klamidija in herpesi se prinašajo tudi oralno. Če se v takšno avanturo spuščate z nekom, ki ga ne poznate dobro, uporabite zaščito.

S popolno depilacijo sramne uši izginejo

Sramne uši lahko živijo kjer koli na telesu, kjer so dlake. Četudi si povsem depilirate intimno področje, se te lahko prenesejo na pazduhe, obrvi, brado. Najboljše jih je zato pregnati s posebnimi, temu namenjenimi preparati.

S hivom se ni mogoče okužiti med tetoviranjem

Tetovirajte se samo pri mojstrih, ki dosledno spoštujejo predpise. Sicer se je med tetoviranjem mogoče okužiti z virusom hiv, virusom hepatitisa C ali kakšnim drugim, ki se prenaša s krvjo.

Virus HPV pomeni rak materničnega grla

Čeprav 99,7 odstotka raka materničnega grla povzroči virus HPV, okužba z njim ne vodi vedno v bolezen. Obstaja več kot 100 vrst teh virusov in večina teh ne povečuje verjetnosti raka.

Če uporabljam kontracepcijske tabletke, ne potrebujem kondoma

Kontracepcijske tabletke so 99-odstotno učinkovite samo, če jih jemljete po natančnem razporedu. A tudi v tem primeru varujejo pred nezaželeno nosečnostjo, ne pa tudi pred spolno prenosljivimi boleznimi. Če partnerja ne poznate dobro oziroma niste povsem prepričani, da je zdrav, med seksom uporabljate tudi kondom.

Zanositev med menstruacijo ni mogoča

To ni res. Sperma v telesu ostane tudi do pet dni. Če ste torej imeli odnos proti koncu menstruacije, lahko zanosite štiri dni kasneje, če ovulacija malo pohiti.

Okužba s hivom smrtna obsodba

Okužba z virusom hiv ne pomeni smrtne obsodbe. Po zaslugi znanosti je okužba s primernimi zdravili povsem obvladljiva, nekatera celo preprečujejo prenos virusa na zdravo osebo.