10 komplimentov, ki jih rad sliši vsak moški

Čeprav na prvi pogled ni videti tako, tudi moški radi slišijo komplimente. Zlasti so veseli, kadar jih njihova draga pohvali zaradi naslednjih stvari.

Lase

Naj gre za novo pričesko, naravno gostoto ali barvo las, moški radi slišijo pohvale na račun svojih las. Priznali ali ne, nanje so zelo ponosni.

Oblačila

Čeprav jim ne posvečajo toliko pozornosti kot ženske, to ne pomeni, da niso veseli, kadar nekdo pohvali njihov slog ali trenutno izbiro opravo.

Obraz

Kar koli boste pohvalili, njegove oči, ustnice, brado, nos ali nasmeh, zagotovo ne boste zgrešili.

Vonj

Radi slišijo, da so izbrali losjon po britju ali dezodorant, ki je po volji tistemu v njihovi bližini. Če je to ženska, še boljše.

Smisel za humor

Ni vse v videzu in pohvala, da je duhovit in šarmanten, še tako možatemu in na videz hladnemu možaku polepša dan.

Intelekt

Tudi pohvala njihovih umskih sposobnosti jim zagotavlja zanos in dobro voljo.

Penis

Res je, ob pravi priložnosti in iz pravih ust. A pohvala njihove moškosti jih nikoli ne pusti hladne.

To, da je zanimiv

Veliko moških hromi strah, da jih družba dojema kot dolgočasne. In kadar jim nekdo reče, da so zanimivi in prijetna družba, jim postane toplo pri srcu.

Telo

Zlasti če zadnje čase veliko ur preživi v telovadnici, bo vesel pohvale na račun močnejših rok ali bolj mišičastega trebuha.

Moč

Ne le zaradi mišic, temveč moč, ki je kombinacija fizične in psihične komponente. Kadar iz ust svoje partnerice sliši, da se ob njem počuti varna, je to veliko več kot površen kompliment. To je zanj prava nagrada.