Zulejka Javeršek: grška porova rižota

Za 4 do 6 oseb:



4 jedilne žlice oljčnega olja



400 g pora



1 čebula



2 stroka česna



300 g okroglozrnatega riža



700 ml zelenjavne jušne osnove ali vode



sol, poper



1 bio limona



koper



Por očistimo, operemo in narežemo na kolutke, če je majhen, ali prepolovimo in narežemo na polmesece, če je bolj debel. Čebulo in česen olupimo in nasekljamo.



V velikem loncu z debelim dnom segrejemo oljčno olje in prepražimo čebulo, da postekleni. Dodamo por in česen ter na zmernem ognju pražimo približno pet minut. Dodamo riž, dobro premešamo in zalijemo z juho.



Limono dobro operemo in narežemo na kolute. Damo v lonec z rižoto, ga pokrijemo s pokrovko in na malem ognju kuhamo 20 minut oziroma da riž popije vso tekočino in postane mehak.



Tik pred postrežbo poberemo limone iz lonca ter dodamo nasekljan koper in sveže mleti poper.