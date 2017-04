Zeljna solata, svinjska rebra s praženim krompirjem, čokoladne kocke

Mira Ciperle, po izobrazbi gostinski tehnik, je lastnica lokala Bar Marjana v Vodicah pri Ljubljani. Vsako leto tam za prvi maj organizira godbo na pihala in goste postreže z odlično hrano, enkrat na mesec pa jim ponudi jedi na žlico. Kot vsaka dobra kuharica tudi Mira pripravlja domači kruh, obožuje kitajsko hrano, je zelo sladkosneda in velika ljubiteljica slaščic. Doma otrokom rada pripravi njoke, lazanjo in različne testenine. Očetu dostikrat pomaga pri pripravi domačih mesnin.



Zeljna solata



Fižol namočimo čez noč in ga naslednji dan skuhamo. Sladko zelje naribamo ali narežemo na tanke laske ter mu dodamo kuhan fižol. Začinimo z oljem, kisom, soljo in poprom ter dobro premešamo. Postrežemo.

Sestavine:



600 g sladkega zelja 0,60 €

200 g kuhanega fižola 0,80 €

sol, poper

1 dl kisa 0,05 €

1 dl olja 0,10 €

Skupaj: 1,55 €





Svinjska rebra s praženim krompirjem



Svinjska rebra operemo, obrišemo, popramo, solimo in natremo s česnom. Pečemo jih uro in pol do dve uri v pečici, ki smo jo segreli na 160 stopinj Celzija. Pomembno je, da se pečejo počasi in da meso ni prepečeno. Vmes jih zalivamo s tekočino, ki se nateče v pekač. Krompir očistimo, skuhamo in olupimo. Kuhan krompir narežemo na lističe in ga stresemo na čebulo, ki smo jo predhodno popekli na ocvirkih. Pečena rebra narežemo, dodamo kepico praženega krompirja in postrežemo.

Sestavine:



1 kg svinjskih reber 4,00 €

800 g krompirja 0,48 €

1 čebula 0,20 €

1 strok česna 0,25 €

sol, poper

1 žlica ocvirkov 0,30 €

1 mala žlica svinjske masti 0,20 €

Skupaj: 5,43 €





Čokoladne kocke



Beljake stepemo s soljo. Suhe sestavine premešamo in jih dodamo k rumenjakom. Dodamo še stepene beljake, ki jih narahlo vmešamo v maso. Stresemo jo v pekač, obložen s papirjem za peko, in 30 minut pečemo v pečici, ki smo jo ogreli na 180 stopinj. Ko je biskvit pečen, ga damo ven in pustimo, da se ohladi.



Za kremo uporabimo mleko, sladkor in stopljeno margarino. Dodamo še naribano čokolado in nasekljane orehe. Vse sestavine zmešamo v posodi, ki jo sproti segrevamo (ne premočno), da dobimo gladko tekočo kremo. Z njo prelijemo ohlajen biskvit. Počakamo, da se krema ohladi in malo strdi. Biskvit narežemo na primerno velike kocke in postrežemo.