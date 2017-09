Zelišča v morski soli

Kako pripraviti? 1 skodelica morske soli

za pest svežega rožmarina, šetraja, timijana, origana, žajblja in peteršilja

2 stroka česna

ščepec mletega popra Zelišča operemo in osušimo, osmukamo listje in drobno nasekljamo, česen stremo z nožem. Po potrebi vse stremo v možnarju. Stresemo v skledo, dodamo sol in poper in dobro premešamo. Razgrnemo na krožnik in sušimo nekaj ur. Vmes večkrat premešamo. Po potrebi sušimo v pečici pri temperaturi do 80 ºC pri odprtih vratih. Če se nam zdi posušena zmes pregroba, jo še enkrat stremo v možnarju. Naložimo v kozarčke, dobro zapremo in hranimo v suhem in hladnem prostoru.