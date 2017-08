Zelenjava z jogurtovo omako

Svežo zelenjavo obogatite z osvežilno jogurtovo omako. S tem ko majonezo v omaki zamenjate z jogurtom, boste krožniku povečali prehransko vrednost in hkrati zmanjšali količino maščob ter kalorij.

Sestavine

2 probiotična jogurta LCA Zelene doline

sveža zelišča (bazilika, peteršilj, drobnjak, timijan)

manjši strok česna

žlička limoninega soka

žlička olivnega olja

sol, poper

sveža paprika različnih barv

sveža kumara

sveže korenje

stebelca zelene

Priprava

Očistimo zelenjavo in jo narežemo na palčke približno enakih velikosti. Razporedimo v manjše posodice ali na večji krožnik. Sveža zelišča drobno nasekljamo in stisnemo česen. S česnom ne pretiravamo, da ne prevlada nad nežnimi okusi zelišč in jogurta. Zelišča, česen, limonin sok in olivno olje pomešamo z jogurtom in vlijemo v posodico, ki jo postavimo v sredino med zelenjavo.

Če želimo nekoliko bogatejšo omako, ji lahko dodamo nekaj žlic Milerama Zelene doline.

V jogurtovo omako lahko vmešamo tudi druga zelišča. Če želimo pikantnejšo omako, lahko dodamo nasekljano pekočo papriko oziroma čili.

Poleg sveže zelenjave lahko postrežemo tudi na pari kuhano zelenjavo (brokoli, cvetača). Pazite le na to, da je ne pokuhamo preveč, tako da obdrži svojo naravno barvo in ostane še hrustljava.