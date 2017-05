Zelena in dišeča polica

Najboljša so sveža. Foto: (Shutterstock)

Nimate vrta, pa bi vseeno radi imeli pri roki sveža zelišča? Če jih ne boste sami sadili in sejali, lahko kupite kakovostne sadike v lončkih, in če imate balkon, teraso ali vsaj okensko polico, bodo v vaših loncih, na krožnikih in v kozarcih vedno sveži lističi mete, peteršilja, origana, bazilike, kreše...

Če le imate dovolj prostora, presadite začimbnice v večje lonce, najbolje iz gline, ali v korita, zdaj je pravi čas. Ne pozabite na dno lončka položiti kamenčkov ali glinene črepinje, da bo odvečna voda lahko odtekala. Lonec napolnimo z zemljo, zalijemo toliko, da je zemlja vlažna. Začimb ne sadite preveč na gosto, saj potrebujejo dovolj prostora.

Po saditvi sadike dobro zalijemo. Nekatera zelišča potrebujejo veliko sonca, spet druga se bolje počutijo bolj v senčnati legi – upoštevamo še to, da skupaj posadimo rastline, ki imajo približno enake potrebe.

Ocvrta bazilika Bazilika lajša presnovo maščob, celi rane ter lajša vnetja želodca. Deluje tudi razkuževalno. Najboljša je sveža, pravkar odtrgana. Največ arome je v lističih, ki jih osmukamo tik pred uporabo, v jed jo dodajamo šele proti koncu kuhanja oziroma z njo potresemo jed. Odlična je tudi ocvrta: liste osmukamo, v manjši ponvi segrejemo olje in nanj stresemo cele lističe. Cvremo jih samo minuto, ocvrte poberemo iz olja in odcedimo na papirnatih brisačkah. Olje prihranimo, lahko ga dodamo jedem, denimo testeninam. Ocvrto baziliko potresemo po jedi.