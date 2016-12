Zdrobova sladica z banano

V Indiji je klasično narejena iz zdroba, maščobe in sladkorja, poznajo pa tudi bolj nenavadne, na primer iz rdeče pese, korenčka in celo leče. Zdrobovih halv je več vrst, odvisno od dodatkov. Med bolj znanimi so mandljeva, žafranova, papajina in bananina.

Pripravimo, preden začnemo: možnar.

Sestavine

250 g pirinega zdroba

žlica kokosove maščobe

100 g lešnikov

2 zreli banani

pest rozin

3 celi kardamomi

3 žafranove nitke

3 do 5 žlic sladkorja

Kako se lotimo?



1. V kozico stresemo zdrob in ga med mešanjem suho pražimo nekaj minut. Pomembno je, da mešamo po dnu, da zdrob dobi enakomerno barvo in se ne zažge. Ko začne prijetno dišati in postane suh, po dnu pa rahlo rjav, ga odstavimo.



2. Polovico lešnikov fino zmeljemo, drugo polovico pa nasekljamo. Banani narežemo na kolutke. Kardamome olupimo in drobna, črna zrnca zdrobimo v možnarju.



3. Prepraženemu zdrobu dodamo kokosovo maščobo. Vrnemo na štedilnik in mešamo toliko časa, da se maščoba popolnoma stopi. Nato dodamo vse druge sestavine.



4. Odmerimo pol litra vode in jo zavremo. Počasi jo prilivamo k zdrobu in medtem močno mešamo, da ne nastanejo grudice. Ugasnemo štedilnik, pokrijemo kozico in pustimo stati deset minut.



5. Manjšo skodelico oplaknemo z mrzlo vodo, vanjo naložimo sladico in jo z žlico narahlo potlačimo. Pokrijemo s servirnim krožnikom in obrnemo. Če halva ne zdrsne iz skodelice, rahlo potresemo, da odstopi. Ponudimo toplo.