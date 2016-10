Zdravi in aktivni v jesen in zimo

Pregovorno je čas za nove začetke pomlad. A zakaj ne bi to postala jesen? Z vitamini in superživili bomo preprečili prehlade, ki jih prinesejo hladnejši dnevi, ter se oborožili s potrebno energijo, ki bo v mesecih, ko primanjkuje sončne energije, še kako dobrodošla. Jesen so za nov začetek izbrali v podjetju Danone, ki ga v Sloveniji najbolje poznamo zaradi jogurtov activia, in na trg poslali dva nova okusa – kvinojo in sončnična semena ter piro in mak. Za na prvi pogled morda nenavadno kombinacijo z jogurtom so se odločili na podlagi vse večje želje ljudi po zdravem in aktivnem življenjskem slogu. In na njihove krožnike zagotovo spadata pira ter kvinoja, priznani superživili.

Kvinoja si vztrajno utira pot med vsemi, ki bi radi živeli bolj zdravo. Dom te starodavne rastline je Južna Amerika, ki pa jo je v tisočletjih nekako pogoltnil čas in se je na jedilnike znova začela prebijati šele v zadnjem obdobju. Polna je beljakovin in rudnin, njen okus je precej izrazit, mogoče bi ga kdo opisal kot dimljen. Piro, to prastaro zvrst pšenice, pri nas pogosteje uporabljamo, a ob omembi večina najbrž najprej pomisli na kruh, palačinke in potico, ne jogurt.

No, pogumna odločitev podjetja Danone, da jo pomešajo vanj, je naletela na navdušene odzive tistih, ki so ga že poskusili. S piro je nova okusa jogurtov tudi uradno med slovenske potrošnike poslal vrhunski chef Igor Jagodic, ki je v restavraciji Strelec za to priložnost ustvaril dve kreaciji, v kateri je vključil sestavine novih jogurtov. V hladni predjedi je mojstrsko združil kvinojo, mak s poširanim lososom, lososovim kaviarjem, vrtno krešo, ki tudi spada med superživila, in kremo iz vrtne kreše. Pira je bila glavna zvezda Jagodičeve tople predjedi – rižote. V njej je to žitarico odel v jesensko preobleko in ji dodal jurčke ter lisičke, seveda niso smela manjkati sončnična semena, ki bodo piri družbo delala v novem jogurtu. Nad stvaritvami enega naših najboljših chefov so bili navdušeni predstavniki podjetja Danone, Krzysztof Kuder, direktor marketinga za Avstrijo in Slovenijo, Dimitri van der Heyden, področni direktor Danone za Avstrijo in Slovenijo, ter Danijela Janoševič, vodja marketinških aktivnosti v Sloveniji, ki so si za predstavitev novih okusov izbrali Ljubljanski grad, lokacijo, kot so pojasnili, prav tako sofisticirano, kot sta nova jogurta. Ponudbi niso dodali le novih okusov, nekoliko so spremenili tudi dizajn in odslej lahko vse okuse najdete v prenovljeni temnejši, a vseeno prepoznavni značilni zeleni barvi.