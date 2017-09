Zaroštani mlečni močnik

Govorimo lahko o »ponarodeli« jedi, ki je svoje mesto našla v vsakem slovenskem domu. Vendar pa, če pogledamo pobliže, vsak močnik nosi »priokus regije« in kuharskih navad kotičkov posamezne pokrajine. Za nekoga neopazne, za poznavalce očitne razlike se kažejo v pripravi zakuhe, začinjenosti omake in dodatkih.

Sestavine

15 dag pšenične moke

1 jajce

pol masla ZELENE DOLINE

1 jabolko

vanilin sladkor

sol

2 l mleka s 3,5 % m. m. ZELENE DOLINE

Priprava

V posodici stepi jajce ter ga zlij k moki v skledo. Z vilicami mešaj toliko časa, da nastanejo svaljki ali večje grude. Svaljke nato pregneti in zdrobi med prsti, da dobiš usukančke. V kozici segrej maslo in večino usukančkov prepeči, da lepo zarumenijo in zadišijo. Zalij jih z mrzlim mlekom in posoli. Ko mleko zavre, zakuhaj še preostale usukančke in pusti počasi vreti še 15 minut. Med tem olupi in naribaj jabolko. Kuhani gosti močnik nalij v krožnike in zabeli z jabolčno kašo. Po želji ponudi z jabolčno čežano.