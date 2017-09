Zapečena svinjska rebra

Za 4 osebe: 2 kg svinjskih reber

olje

lovorov list

kumina

3–4 stroki česna

sol, poper, olje



Rebra dobro natremo s soljo in poprom ter strtim česnom. Potresemo s kumino in dodamo lovorjev list. Polijemo z oljem, damo v pokrito posodo in pustimo čez noč v hladilniku. Pokrito pečemo pri temperaturi 180 stopinj C uro ali uro in pol. Vmes po potrebi obrnemo, da se meso enakomerno zapeče z obeh strani. Petnajst minut pred koncem posodo odkrijemo in pečico nastavimo na višjo temperaturo, da dobi meso lepo zlato rjavo barvo.