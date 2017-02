Zadnja večerja in nov začetek

Slovenska mladinska kuharska reprezentanca, ki je bila skupaj od leta 2012, se poslavlja. Fantje so v štirih letih odrasli, marsikdo od njih je pri komaj 25 letih že postal vodja kuhinje in čas je, da se mladeniči, ki so v štirih letih nabrali že precej kulinarične kilometrine, umaknejo novi generaciji. Tako so mladinsko kuharsko reprezentanco po štirih letih prerasli Mojmir Šiftar, Marko Magajne, Matic Bergant in Filip Matjaž, še en član, Sebastjan Plevčak, pa še ni presegel starostne meje in ostaja v mladinski kuharski uniformi. Kako uigrana je bila zadnja štiri leta naša mlada kuharska reprezentanca, so te dni pokazali na Bledu, kjer so pripravili sklepni dogodek. Hudomušno so ga poimenovali Zadnja večerja, ob čemer so podčrtali, da je vsak konec nov začetek. In po čem bo v spominu ostala odhajajoča mladinska reprezentanca?

Dragoceni nasveti izkušenih chefov Borut Jakič se je v imenu reprezentance s predajo slik s podpisi fantov zahvalil direktorici JGZ Brdo Špeli Munih Stanič, Tomiju Matjažu, lastniku istoimenskega hotela in restavracije, predstavnikoma podjetij Kotanyi Slovenija in Unilever ter Tomažu Vozlju, predsedniku Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Kot je poudaril, si iskreno zahvalo zaslužijo tudi številni drugi – Alenka Kodele, Alma Rekič in Igor Jagodic so fantom mnogokrat svetovali in dali koristne napotke pri izboljševanju kulinaričnih kreacij. Udeležbe na številnih tekmovanjih, treningih in kulinaričnih večerov ne bi bilo niti brez pomoči številnih partnerskih podjetij – Alpeks, Vigros, Slorational, POS Elektronček, Romica, Lindstrom, Kremeniti, Osnova, Velting, Nimrod, Lisjak in drugih.

Želja jih je gnala do uspeha



Vodja reprezentance Borut Jakič malo pomisli, preden odgovori na zastavljeno vprašanje: »Predvsem po tem, da so bili fantje borbeni. V srcu so imeli željo, ki jih je gnala do uspeha. Sami sebi in tudi drugim so želeli dokazati, da zmorejo in znajo. To so tudi storili, saj so se uspešno kosali z reprezentancami iz drugih držav, ki so imele veliko boljše razmere za delo. Ponosni smo lahko, da smo s pravim pristopom in srčno željo dosegli vrhunske rezultate.« Ob tem se vodja mladinske reprezentance, ki podobno kot članska kuharska vrsta deluje pod okriljem Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, spomni predvsem petega mesta na mednarodnem kuharskem tekmovanju mladih v Koreji, ki so mu naši najboljši mladi kuharji na lanski Kulinarični olimpijadi v Erfurtu dodali še bronasto medaljo.



Zdaj, ko se je večina članov mladinske reprezentance poslovila od uniforme s slovensko zastavo, se pod okriljem Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije začenja iskanje novih mladih kuharskih moči. Nekateri obetavni mladi kuharji so mladinski reprezentanci že zdaj priskočili na pomoč, med njimi denimo Rožle Brelih, ki je dijak Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, ter Matej Zupančič. Zadnji je dijak ljubljanske srednje šole za gostinstvo in turizem, njegovo kuharsko domišljijo pa so dodobra spoznali vsi tisti, ki so spremljali zadnjo sezono oddaje MasterChef, v kateri se je obetavni najstnik uvrstil na drugo mesto.

Zadnja večerja slovenske mladinske reprezentance In kaj je odhajajoča mladinska reprezentanca skuhala na svojem zadnjem srečanju? Za uvod je bil tatar sveže in dimljene postrvi, ki so mu dodali solato z limeto in granatnim jabolkom, vinski žele, kremo pečenega česna in limetino majonezo. Nato se je kuharska zgodba nadaljevala z mesnim poglavjem, in sicer so krožnik zapolnila hrustljava pečena piščančja bedra z ješprenjem na kremi gomoljeve zelene, h kateri so postregli pečeno rdečo peso in kolerabo s timijanom, penečo se hrenovo omako in marinirano blitvo. Sledila je zanimiva kombinacija dušene krače jelena damjaka z omako črnega tartufa, čebulni pire, pena kisle smetane in drobnjaka, krompirjev konfit in čebulni čips. Nič manj imenitna ni bila niti sladica, ki je ocvrt čoko ganaš začinila z zvezdnim janežem, temu pa so dodali še čokoladni brownie, sladoled flambirane banane, gel viskija ter penečo se kavo.

V prihodnjih mesecih se bo tako izluščilo, kdo od šestnajsterice kandidatov si bo nadel uniformo mladinske kuharske reprezentance. »Na delavnicah, ki jih bomo pripravili v prihodnjih tednih, bodo fantje in tudi dekleta lahko pokazali svoje znanje. Dokazali bodo lahko, kako močno si želijo nositi uniformo s slovensko zastavo. A ni dovolj le imeti želje niti ni dovolj zgolj znanje, morali bodo tudi dokazati, da so se pripravljeni odreči svojemu prostemu času in ga vložiti v delo za reprezentanco,« je resnost, s katero izbirajo nove člane mladinske reprezentance, opisal Borut Jakič, ki skupaj s pomočnikom Robertom Merzelom vodi mladinsko kuharsko reprezentanco. Prva večja preizkušnja nove mladinske reprezentance bo prihodnje leto, ko se v Luksemburgu obeta svetovno kulinarično prvenstvo, na katerem se vsake štiri leta pomerijo reprezentance z vsega sveta.



A to pomlad se ne bo prevetrila le mladinska kuharska reprezentanca, ampak podoben korak čaka tudi člansko. »Članska reprezentanca, v kateri že nekaj časa ni bilo sprememb, se bo osvežila in razširila. Do zdaj je članske barve zastopalo šest kuharjev, zdaj pa bi radi v ozadju imeli širšo kuharsko ekipo, saj bi nam to omogočilo boljše in tudi dolgoročno delo,« je še eno spremembo napovedal Staš Zorzo, sekretar Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, ki skrbi, da sta uigrani tako članska kot tudi mladinska kuharska reprezentanca.