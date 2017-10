Za malico si vzemimo čas

Sendviči so najbolj pripravni za pripravo in za uživanje. Foto: Guliver/Getty Images

Ko se odpravljamo na daljšo pot, ne pozabimo na malico in pijačo, ki si jo bomo privoščili med postanki. Poleti so potovalni prigrizki precej kočljiva zadeva zaradi vročine, jeseni in pozimi pa si lahko brez strahu privoščimo tudi kakšen klasični sendvič.

Sendviči so seveda najbolj pripravni tako za pripravo kot za uživanje. Pripravimo jih s polnozrnatim ali črnim kruhom, saj po uživanju belega prej postanemo zaspani, kar je neprijetno zlasti za voznika.

Pred malico ne pozabimo umiti rok ali uporabimo vlažilne robčke.

Na dolgi vožnji si za malico vzemimo čas, najbolje je ustaviti na počivališču. Da ne bomo jedli postanih, sestavine pripravimo doma in sendviče delamo sproti.

Vnaprej torej narežemo kruh, očistimo in poljubno narežemo zelenjavo, na primer papriko, kumare, paradižnik, skuhamo stročji fižol, dodamo še nekaj listov zelene solate. Narežemo mesnine in sir, namesto salam ali pršuta lahko popečemo piščančje prsi ali drugo pusto meso. Na poti teknejo različni zelenjavni namazi, na primer iz stročnic. Vsa jedila spravimo v ločene posode s pokrovom in jih dobro zapremo. Če ne maramo sendvičev in radi ustvarjamo v kuhinji, pripravimo solato s testeninami, kuskusom, ajdovo ali proseno kašo, ter ji dodamo poljubno zelenjavo, semena in začimbe.

Rešitev v sili so konzerve tunine ali paštete, tudi različni kupljeni zelenjavni ali mlečni namazi.

Kot vmesni prigrizek se prileže sadje, ki ga že doma operemo oziroma očistimo. Lahko ga tudi narežemo in prav tako spravimo v plastične posode. Najhujšo lakoto med potjo preženemo z oreški, čipsu se raje ognemo.

Po malici in vmes pride žeja, ki jo je najbolje gasiti z vodo, lahko tudi z dodatki. Obogatimo jo z limono, pomarančo, z nekaj žlicami bezgovega sirupa, dodamo meliso, meto, lahko si skuhamo čaj. Sladke gazirane pijače in alkohol niso priporočljivi, saj človeka dehidrirajo.

Pri pripravi in uživanju hrane ne pozabimo na higieno: obvezno si umijmo roke, če te možnosti ni, uporabimo vlažilne robčke, ki naj ne bi manjkali v popotni torbi.