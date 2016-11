Z Argeto na ekskluzivnem gurmanskem doživetju

Argeta à la Stari Kaštel je nastala pod nadarjeno roko mladega virtuoza chefa Nikole Tadijanovića. Argeta je goste popeljala skozi zgodbo novega okusa v restavraciji Stari Kaštel v Istri, osrčju nastajanja prve Argete s sadno-medenim pridihom. Chef je namreč poiskal najboljše iz morja, sadovnjaka in čebelnjaka ter s tem ustvaril edinstven okus, v katerem dimljenega brancina popolno dopolnjujeta sočna hruška in sladki med. Nikola je novo pašteto predstavil skozi inovativen izbor jedi, v katerih so se prepletale sestavine novega okusa. Gostje so seveda uživali in se prepustili razvajanju prefinjenih gurmanskih umetnin chefa Tadijanovića, vi pa boste v edinstveni, prestižni kombinaciji izbranih okusov lahko uživali že od novembra, a le za omejen čas.

Kot je dejal Enzo Smrekar, predsednik uprave Droge Kolinske in idejni oče že sedme Argete Exclusive , nam Argeta, ki vedno želi ponuditi le najboljše, z ekskluzivnim okusom v prazničnem času ponudi še nekaj prav posebnega. O sodelovanju z vrhunskimi chefi nam je razkril, da je »največji izziv skupaj ustvariti sofisticiran recept, ki ga je mogoče uresničiti tudi v široki proizvodnji. Izkušena Argetina ekipa je tudi tokrat izjemno dobro sodelovala s chefom Tadijanovićem in s ponosom lahko rečem, da Argeta á la Stari Kaštel odraža prav vse lastnosti vrhunskega recepta mladega in izredno talentiranega chefa Tadijanovića.« Chef Nikola Tadijanović je ob tem dodal, da je bil zanj največji izziv prav spajanje sestavin. Po besedah lastnika restavracije, Davida Severja, je sodelovanje z Argeto za vso ekipo velika čast in so na novi okus zelo ponosni. Zato ne preseneča tudi dejstvo, da so sveže narejeno pašteto z dimljenim brancinom, medom in hruško v restavraciji Stari Kaštel vključili v svojo redno ponudbo.