Svetovni sklad za naravo WWF je te dni izdal vodnik z naslovom Zgodbe izza vašega krožnika, s katerim želijo kupcem pomagati pri izbiri rib in morskih plodov. Vsaka riba ima svojo zgodbo, in če jih ne bomo izbirali skrajno previdno, bo iz naših morij že leta 2048 izginilo življenje, opozarjajo zaščitniki narave. V ekipi WWF Adria, ki jo v Zagrebu vodi Martin Šolar (nekdanji direktor Triglavskega narodnega parka), so novi vodnik, osredotočen na izginevanje morskega življenja, te dni predstavili v Vili Podvin. Ne brez razloga, kajti pri pisanju ribjih receptov, objavljenih v lični brošuri, je sodeloval tudi Uroš Štefelin, vodja kuhinje v Podvinu.



Štefelin se je pridružil ekipi desetih kuharskih mojstrov iz prav toliko držav, ki so prispevali recepte. V knjižici, na katero je kot podpis sklada za naravo WWF natisnjena značilna pandica, je objavljen Štefelinov recept za file orade s kozicami in kolerabno kremo. »Z veseljem sodelujem pri tako plemenitem projektu sklada WWF. Trudim se, da je v kuhinji vse več proizvodov z oznako trajnostni. To pomeni, da so pridelani z mislijo na prihodnost, hkrati pa pri takšnih izdelkih skorajda ni ostanka – pa naj gre za korenje, ki porabim celega, kot tudi za ribe,« je Uroš Štefelin opisal, kako se njegova kuharska filozofija prepleta s skrbjo za ohranitev narave.



Dodal je, da lahko kuharji (ali potrošniki, torej gospodinjstva) vplivajo na ponudbo, ki se pojavlja na trgu: »Precej na področju ponudbe rib lahko naredimo predvsem gostinci. Danes si le redkokdo v domači kuhinji pripravi ribjo jed, pogosto se po ribji obrok odpravimo v gostilno.« Tako Uroš Štefelin sodeluje s številnimi lokalnimi dobavitelji, saj se še kako zaveda, da mora kuhar dobro poznati izvor hrane, ki prihaja na njegov štedilnik. Eden od takšnih dobaviteljev je Mitja Zupan, ki ima v bohinjskem kraju Nomenj ribogojnico.



»Ne samo v morskih, tudi v sladkih vodah je ogroženih veliko ribjih vrst. Še dobro, da se ribje družine in nekateri posamezniki trudijo ohraniti življenje v naših rekah in jezerih,« je uvodoma pojasnil Mitja Zupan. Dodal je, da se v ribogojnici, ki je le kakih 25 kilometrov oddaljena od Vile Podvin, večinoma ukvarjajo z vzgojo kalifornijske postrvi, imenovane tudi šarenka: »Poleg tega imamo zlatovčico, ki jo najdemo le v treh slovenskih ribogojnicah, tu pa je tudi še sulec.«



A poleg gojenja sladkovodnih rib se v Ribogojnici Zupan ukvarjajo še z marsičim. »Treba je biti kreativen in iti korak naprej. Tako se ukvarjamo tudi z dimljenjem postrvi. Večina naših dimljenih rib, kar 90 odstotkov, je hladno dimljena, za kar potrebujemo večje ribe. Poleg tega imamo izvrsten postrvji kaviar. S tem izdelkom smo v Sloveniji orali ledino.«



Podobno, dolgoročno in trajnostno, gledajo na naravo v školjčiščih, ki spadajo pod okrilje podjetja Prosup oziroma pod blagovno znamko Okus morja. »Leta 2004 smo se začeli ukvarjati z gojenjem klapavic. Povsem spontano smo stopili na pot trajnostnega razvoja, saj školjk niti ne moremo gojiti drugače kot popolnoma naravno ,« je povedala Suzan France.



V skladu za naravo WWF poudarjajo, da bi nezakonit ribolov lahko kmalu dosegel 26 milijonov ton in se torej približal tretjini vsega globalnega letnega ulova. Kot že uvodoma zapisano, bi naša morja in oceani že do leta 2048 lahko ostala povsem brez rib: »Zato je izjemno pomembno ozavestiti in spodbujati potrošnike, da spremenijo svoje nakupe, kar želi WWF doseči s projektom Fish Forward, v katerem sodeluje enajst držav Evropske unije, tudi Slovenija. Ravno države Evropske unije so največje uvoznice ribiških proizvodov na svetu, in skoraj polovica tega uvoza prihaja iz držav v razvoju.« Da bi kar se da dobro ozavestili kupce, od kod v supermarkete prihajajo ribe in kako so bile ulovljene, so zaščitniki narave pripravili barvno lestvico, podobno oznakam na semaforju. Rdeča pika pomeni, da se je takim izdelkom najbolje ogibati. Rumena oznaka kupcu pove, da lahko takšne izdelke uživa v zmernih količinah. Zelena pomeni: »Uživajte po mili volji.« Modra barva pa označuje izdelke z organskim poreklom oziroma s certifikatom.



»Še ob koncu 19. stoletja se je zdelo, da je morje neizčrpen vir rib in naravnih resursov, ki jih ljudje nikoli ne bomo mogli izčrpati. Samo dobrih sto let pozneje je večina ribjih staležev pred kolapsom, tudi v Sredozemlju in Jadranskem morju. V vodniku smo želeli izpostaviti primere dobre izbire in ozavestiti potrošnike o problemu. Hkrati želimo povečati zanimanje trgovskih verig za omogočanje večje izbire izdelkov iz trajnostnega ribolova. Več kot se bodo potrošniki odločali za trajnostne izdelke, več jih bo na policah trgovin,« meni Martin Šolar, direktor WWF Adria.



Kot pravijo v WWF Adria, Slovenija večino ribiških proizvodov uvozi, zato poudarjajo, da lahko le s svojimi odločitvami in nakupom ustreznih rib pripomoremo k obnovi ribje populacije in hkrati podpremo ribiče po vsem svetu. Da bi storili oboje, je sklad WWF izdal vodnik, ki je na voljo tudi v spletni obliki. V knjižici so združili enajst receptov kuharjev iz prav toliko držav: Tunizije, s Hrvaškega, Turčije, Grčije, Avstrije, s Portugalskega, Italije, Francije, Španije in Slovenije, ki jo zastopa recept spod peresa Uroša Štefelina. Poleg ribjih dobrot na njegov način, je v knjižici predstavljen napotek, kako pripraviti pango iz Vietnama, kako postrežemo bradača na francoski način, kako sardele zavijemo v liste vinske trte in še marsikaj, kar diši po morju. Za pokušino v današnjih Okusih objavljamo tri morske recepte (za več pokukajte na spletno stran www.kateroribokupiti.si), ki jih najdemo v novi knjižici z naslovom Zgodbe izza vašega krožnika, izdani pod okriljem WWF.