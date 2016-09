Vredne več kot eno figo

Aromatične in sladke fige so najboljše sveže. Lahko jih jemo kar tako ali v družbi pršuta in mladega kozjega sira. Če jim odrežemo pecelj in jih dvakrat križem zarežemo skoraj do konca, se odprejo kakor cvet. Razporedimo jih na krožnik in pokapljamo z oljčnim oljem, čeznje pa naribamo parmezan. Pokapljamo jih z medom, če dodamo rožmarin, bo okus presenetljiv. Zakaj bi se vedno držali konvencionalnih, preverjenih kombinacij? Kuhanje naj bo avantura in tudi s figami se lahko poigramo. Verjemite, svet ne bo več dolgočasen.