Vinski asi v Ljubljani

Bordojski châteauji, najuglednejše kleti Toskane, Španije, Portugalske, Avstrije, Kalifornije ter Nove Zelandije, šampanjski hiši Pol Roger in Ruinart, italijanska peničarska klet Ferrari, zamejec Joško Gravner in še 25 domačih vinarjev se bo v ponedeljek zbralo v Cankarjevem domu. Tja jih bo pripeljal najboljši slovenski somelje (sommelier) Gašper Čarman. Napovedanih je več kot 30 premiernih predstavitev vin, za popestritev pa bodo poskrbeli tudi destilati Distillerie Berta, konjak Tesseron, srbsko žganje Zarić in Martin Miller's in Fever Tree mešanica gin & tonic. Obiskovalci bodo na festivalu, ta se za stroko odpre ob 11. uri, za širšo javnost ob 13. uri, konča pa ob 20. uri, lahko okušali vina kar 65 vinarjev. Poskrbljeno bo tudi za kulinarično podlago, pri čemer organizatorji posebej omenjajo španski pršut Pata Negra Blazquez.



Festival Top Vino bo odlična priložnost za pokušino prestižnih vin, kot jih v Sloveniji na enem mestu še ni bilo. K temu, da so udeležbo potrdila tako velika imena, je pripomoglo večletno delo Gašperja Čarmana, ki vodi podjetje eVino: »Predstavil sem jim predvidene sodelujoče vinarje, prireditveni prostor in izkušeno ekipo, s katero bom izpeljal ta projekt. K pozitivni odločitvi so pripomogli predvsem večletno poznanstvo, zaupanje in prepričanje, da bo festival Top Vino zares predstavil sam vinarski vrh. Veseli me, da dogodek organiziramo v Cankarjevem domu, ki je najpomembnejši slovenski hram kulture in zagotavlja nivo, ki ga naša prireditev potrebuje tako po pomenu, ki ga ima ta prostor, kot tudi po logistiki, kar je nujno za ustrezno izpeljavo tovrstnega festivala.«



Sodelujoči

Francija: Château Pontet-Canet, Château Giscours, Château du Tertre, Château Calon Segur, Château Capbern Gasqueton, Château Smith Haut Lafitte, Château Grand Puy Lacoste, Château Lacoste Borie, Château Cote de Bateau, Château Poujeaux, Château Saint Pierre, E. Guigal, Champagne Serge Mathieu, Maison Vincent Girardin, Louis Max, Marchand Tawse, La Chablisienne, Bailly Lapierre, Mouchonat Lucas, Champagne Delamotte, Champagne Pol Roger, Champagne Ruinart

Italija: Ornellaia, Ferrari, Jermann, Trevisiol, Gravner, Castello Banfi, Tua Rita

Španija: Vega Sicilia, Torremilanos

Kalifornija: Kendall-Jackson, Mt.Brave, Stonestreet

Portugalska: Casa Alexandre Relvas

Nova Zelandija: Mount Nelson, Ram's Hill

Madžarska: Oremus

Avstrija: Pichler-Krutzler

slovenski vinarji: Blažič, Dolfo, Edi Simčič, Frešer, Gašper, Istenič, Joannes, Klet Brda, Kmetija Dobuje, Kobal vina, Korenika & Moškon, Mavrič, Movia, Pasji rep, Posestvo Burja, Marjan Simčič, Steyer vina, Sutor, Ščurek, Šturm, Šumenjak, Vinakoper, Vinarstvo Dora Erzelj, Vinska klet Metlika