Vila Podvin, Mošnje

Na Gorenjsko smo prišli na večerjo, dobili pa gorenjski zajtrk. Okusnejšega začetka se ne bi mogli domisliti: v jajčni lupini se je skrival rumenjak s polento trdinko, ocvirki in krompirjevo peno s čipsom. Uroš Štefelin, ki nenehno ustvarja nove krožnike, se ga je verjetno že naveličal. A vrhunski sklad okusov in preplet mehke mlečnosti in hrustljavosti ga delajo tako zelo posebnega, da ga gostje ne dajo.



Po več pozdravih iz kuhinje, ki so bile prave male umetnine, smo uživali v tatarskem biftku v pistaciji s slanino krškopoljca. Polnemu mesnemu okusu je sledila zimska jed na poletni način, file jezerske postrvi s kislo repo. Rahlo so jo pokuhali v bezgu, struktura in belina njenega mesa pa je očarala tudi nas. Zraven so postregli različne omake, ikre in rdečo peso, pečeno v soli. Ploskali smo nenavadni kombinaciji ribjega mesa, kisle repe in blagega hrenovega sladoleda. Mojstrsko preigravanje okusov in tekstur ter odlično vkomponiranje različnih krem in emulzij. Sveži in sadni zelen, Guerila 2016, zelo piten, je z lahkoto držal korak z ribo.

Ocena okusojedcev vrsta ponudbe: gostilna

hrana, vino: 10

postrežba: 10

cena/kakovost: 10

vtis skupaj: 10

S čisto zajčjo juho je Štefelin zalil zajčka z zelenjavo ter polnjeno testenino z gosjimi jetri in suho tepko, še eno priljubljenih chefovih sestavin, s katero se prav po njegovi zaslugi kuharji spet spogledujejo. In če smo se sprva spraševali, kaj dela malina v skledici, je bilo po prvih grižljajih jasno, da tam ni za okras, ker je dodala prijetno svežino. Spet fenomenalno! Hrustljavo pečeni brancin s črno lečo, koromačem in zelenjavno ter nežno brancinovo kremo: spet čista desetka. Frešerjev renski rizling, 2013, sveže vino s sadnimi aromami in sveže pokošene trave, zelo prijetne kisline in kanček grenkobe v pookusu je lepo pospremil vrhunskega brancina.

Še več ocen restavracij in gostiln najdete na našem portalu Gostilne Gostilne si lahko tudi naložite na svoj pametni telefon, aplikacijo najdete v App Store ali na Google Play .

Za naslednjo jed je Štefelin dobil navdih v znamenitih koroških mežerlih, ki so pripravljeni iz drobovine, chefov pa je iz telečje krače. Svojevrsten podton mu je dala mlezva, popečeno prvo mleko po telitvi, v zelenjavno-paradižnikovi omaki, na čipki pa so počivale domače vložene lisičke. Gurmanski raj! Mlezva je ublažila močne okuse, gobe so dodale mineralnost, paradižnikova omaka je poskrbela za lepo ravnotežje močnim okusom. Modri pinot, 2011, iz kleti Dveri-Pax, je v kozarcu že napovedoval naslednji krožnik: kočevsko srno s trdinko, kremo iz mavrahov, zeliščno peno in kakavovim drobljencem, zraven pa rumene bučke in karamelizirano korenje. Sladkasto mineralni preplet z grenkobo kakava: pregrešno dobro! Modri pinot pa poln arom temnih gozdnih sadežev in podrasti, zaokrožen, zrel in žametast.



Za sladico smo si izbrali osvežilno bezgovo panakoto z musom bele čokolade, svežimi malinami, metinim biskvitom in pehtranovim sladoledom. Čudovito!



Kreativno odkrivanje korenin in ohranjanje naše dediščine, drzne kombinacije in dovršena tehnika. Pravo mojstrstvo! A Štefelin ni le velik chef, predvsem je velik človek, topel in prav nič nastopaški. Preveč je skromen, da bi govoril o tem, kaj vse dela v lokalnem okolju in kako povezuje ljudi, rad pa poudari, da Vila Podvin brez njegove poslovne partnerice Marcele Klofutar ne bi bila to, kar je. Lokalne jedi, ki jih nadgrajuje v novo slovensko kuhinjo, strežejo na keramičnih umetninah varovancev Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Dva varovanca sta tudi del kuharske ekipe, tako da so čudoviti krožniki le del zgodbe chefa z velikim srcem.