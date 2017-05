Vesna Maria Maher: pašteta s sončničnimi semeni

Zarečenega kruha se največ poje. O tem je tedaj, ko so se na Okoljskem centru v Trubarjevi ulici srečale tiste blogerke, ki prisegajo na dom brez odpadkov, nekaj malega povedala živahno zgovorna Vesna Maria Maher. Rekla je, da je njena mama varčno shranjevala vse, celo embalažo od mleka, ki so ga v tistih, desetletja oddaljenih časih prodajali v plastičnih vrečkah. »Ta mamina navada mi je šla strašno na živce. No, zdaj sem pa sama postala takšna,« je dejala in pred zbrane položila doma spečen kruh, pašteto iz sončničnih semen in nekatere od finih kulinaričnih zgodbic iz presno-veganskega sveta, ki jih vestno zapisuje v svoj blog matimatimati.

V svojem značilnem slogu je kuharica tega tedna zapisala tudi uvod v današnji recept: »Mati so sedeli na kamnitih stopnicah pred belo ometano hišo ob sivi cesti sredi zelene Ljubljane. Ljudje so hiteli mimo, pes jih je prišel povohat, zadušen zvok kolesarskih gum je mehko prihajal in odhajal. Mater je rahlo zeblo v zadnjo plat, a se za to niso zmenili, saj je bil dan tako čudovit, da čudovitejši ne bi mogel biti. Uživali so v zadani jim nalogi, da napišejo recept za pašteto matimatimati.«

Za približno pollitrski kozarec za vlaganje: 100 g sončničnih semen

120 ml vode

50 ml hladno stiskanega sončničnega olja

žlička gorčičnih semen

pol žličke kurkume

ščepec popra

noževa konica kajenskega popra

slabe pol žlice limoninega soka

6 srednje velikih suhih paradižnikov

ščepček soli



Sončnična semena namočimo za dve uri. Nato vodo odlijemo, semena splaknemo.



Gorčična semena popražimo na suho, da začnejo veselo pokati.



Splaknjena sončnična semena vržemo v blender. Če tega nimamo, bo v redu tudi multipraktik, a bo taka pašteta manj gladka.



Dodamo vodo in vse druge sestavine, razen olja. Na najmanjši hitrosti zmešamo in v pašteto počasi vlivamo olje.



Poskusimo, ali nam je okus všeč. Če je treba, zgolj previdno solimo, kajti pašteta bo slana že zaradi paradižnikov. Če se nam zdi, da še kaj manjka, ugotovimo, kaj. Če ne ugotovimo, nič hudega.



Pašteto hranimo v kozarcu za vlaganje.



Kot pravi kuharica tega tedna, je sončnična pašteta najboljša, ko jo namažemo na doma spečen kruh, po možnosti tak, ki je narejen s čim manj kvasa, torej s počasnim vzhajanjem.



Pašteto lahko postrežemo z rukolo in redkvico, po želji pa s kakšno drugo sezonsko zelenjavo, ki jo naberemo na domačem vrtu.



»Sončnična semena, ki jih prodajajo v razsutem stanju, nasuješ v svojo vrečko iz blaga. Kmet je v mojo steklenico natočil sončnično olje. Tudi začimbe, ki jih prodajajo v razsutem stanju, naložim v svojo embalažo. Paradižnike lahko posušim doma, edino sol je zelo težko dobiti drugače kot v kartonasti embalaži,« pojasni kuharica tega tedna. Zaradi dodatka suhega paradižnika bodo tudi rose suha ali polsuha vina odlična spremljava, predlaga sommelierka Mira Šemić.