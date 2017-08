Večerja na Ljubljanici

Vrhunski chef Igor Jagodic, ki ustvarja v Strelcu, grajski restavraciji z najlepšim razgledom na Ljubljano, bo danes zvečer spet postal šef kuhinje na ladji. V improvizirani kuhinjici bodo pred očmi gostov nastajale umetnine, ki bodo na Ljubljanici v soju pojemajoče dnevne svetlobe in migotanju luči z brega videti čarobno. Pa tudi Ljubljana z reke je videti drugačna, takšna, kot je še ne poznate.

»Če bi se arhitekt Jože Plečnik vrnil, marsikaterega dela Ljubljane ne bi več prepoznal, le še z Ljubljanice je pol stoletja ostala enaka,« nam je ob našem zadnjem ogledu z reke pripovedoval kapitan Tomo Zupančič, ki si je pred 15 leti zaželel svojo ladjo in naredil Ljubljano I. Zanj je reka čarobna in kot iz rokava stresa številne podatke in zgodbe, povezane z njo. Ob dobri hrani in vinih večer tako mine, kot bi mignil, zato ni čudno, da se gostom, ko spet parkirajo na Špici, nikamor ne mudi, in kapitana prosijo, ali se ne bi še malo zapeljali. Da po vrhunski večerji spijejo še en kozarček in slišijo še katero zgodbo.

Cena je 98 evrov in vključuje pozdrav chefa, 5-hodni meni z vinsko spremljavo, vodo, Lolitino kavo, glasbo in vožnjo z ladjico.

In kaj bodo postregli?

Chefov pozdrav bo sladoled iz gosjih jeter, hladna paradižnikova juha ter mlad kozji sir. Sledila bo postrv, ikre postrvi, nato lubenica, melona, kumare, sok kumare, limonina majoneza. Marinirane telečje rezine bodo postregli s topinamburjem, lešniki in staranim šampanjskim kisom s šalotko. Sledila bo česnova juha s svežimi kvarnerskimi škampi.

Goveja lička se bodo družila s tartufi, za sladico pa bo čokoladna krogla, mousse bele čokolade, jagode, jagodna omaka, čokoladna omaka, omaka temne čokolade z limoninimi listi. Za osvežitev čisto na koncu še jagodna lučka. Danes, 23. avgusta, ob pol osmih zvečer ladja izpluje s Špice. Če jo boste zamudili, boste imeli še nekaj priložnosti, da doživite to neverjetno večerjo.