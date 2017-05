Gurmani se že od 21. aprila zgrinjajo v Vipavsko dolino, kjer poteka dogodek Okusi Vipavske, enega od vrhuncev pa še vedno lahko ujamete v nedeljo, 14. maja. Potekal bo na Vipavski tržnici pod arkadami renesančnega dvorca Zemono z izjemnim strateškim razgledom na dolino, kjer bodo poleg vrhunske kulinarike v ospredju tudi vina. Več kot 100 odličnih vipavskih vin bo na voljo pa tudi kulinarična presenečenja, pokušine, predstavitve in še in še. Brbončice bo razvajala široka paleta vrhunskih vin različnih sort, zvrsti ter slogov, med katerimi bo veliko lokalno razširjenih vinskih sort, kot sta zelen in pinela. Poleg pestre ponudbe vinarjev, kar 37 jih sodeluje na letošnjem dogodku, med njimi zveneča imena, kot so Batič, Burja, Lisjak, Štokelj in Tilia, ki so srce festivala, se bodo s svojimi izdelki predstavili tudi domači proizvajalci sira, medu, mesnin, pekovskih izdelkov, zelišč in s tem obogatili Okuse Vipavske, ki letos potekajo že 11., vsako leto pa festival pripravi Razvojna agencija Rod Ajdovščina.



Letos bodo prišli tudi posebni gostje, in sicer vinarji iz Slavonije s svojimi vinskimi posebnostmi. Degustacije na Vipavski tržnici, ki ponuja pravo razkošje vipavskih okusov, ne le vin, temveč tudi drugih dobrot, od oljčnega olja, sirov in mesnih dobrot, bodo potekale še v ponedeljek, 15. maja, ponovile pa se bodo predstavitve in delavnice prejšnjega dne.



Še do 21. maja se lahko kulinarični navdušenci odpravite v katero od restavracij, ki sodelujejo na festivalu Okusi Vipavske, za to priložnost so pripravili tudi posebne menije. Lokalne in sezonske stvaritve izpod prstov kulinaričnih mojstrov si lahko privoščite v restavraciji Grad Kromberk, na Turistični kmetiji Arkade, v Gostilni Podfarovž, Tratnik, Faladur, Golf Club, v Gostilni piceriji Anja, v Majeriji, Gostilni Pri Lojzetu, Restavraciji in vinoteki Mama, v Restavraciji in vinskem baru DAM, Ošteriji Branik, Gostilni Rahela, Ošteriji Žogica, Gostilni pri izviru Hublja, na Cejkotovi domačiji, Domačiji Lisjak 1956, v Primuli, Turistični kmetiji Saksida in Gostilni Sivi Čaven.