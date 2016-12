Vaniljeve čokoladne kocke s pomarančo

V toplem mleku raztopimo žličko sladkorja in kvas Fala. V posodo odmerimo sol, moko, dodamo rumenjaka, kislo smetano in raztopljeni kvas. Zamesimo kvašeno testo in med mešanjem postopno dodajamo lističe masla. Ko postane testo gladko in dostopa od posode, dodamo kislo testo (če ga imamo) in mešamo še toliko časa, da postane enotno gladko. Posodo pokrijemo in damo testo na toplo vzhajati.



Med vzhajanjem pripravimo nadev. Posebej zmešamo tri žlice sladkorja, prašek za puding in škrob, dodamo 1,5 dl mleka, rumenjake in dobro premešamo, da dobimo gladko zmes brez grudic. Preostalo mleko zavremo in vanj vmešamo jajčno mešanico ter na ognju mešamo pet minut, da se puding skuha in se nadev zgosti. Nato ga ohladimo. Posebej zmešamo beljake ob postopnem dodajanju sladkorja v trd sneg, ki ga vmešamo v mlačen jajčni nadev. Ohladimo. Pomaranči odstranimo lupino in lupinico krhljev. Razrežemo na koščke.



Vzhajano testo stresemo na pult, ga pregnetemo, razdelimo na tri dele in pustimo nekaj minut počivati. Nato vsak kos na tanko razvaljamo na velikost pekača. Na peki papir v pekaču položimo prvo plast testa, jo premažemo z nadevom, posujemo koščke pomaranče in nadev prekrijemo z drugo plastjo. Tudi to namažemo z nadevom, posujemo pomarančo in na vrh položimo zadnjo plast. Z dlanmi nežno potisnemo gornjo plast testa navzdol, da iztisnemo morebitne mehurčke (lahko jih prebodemo). Pecivo premažemo s stepenim jajcem in ga damo na toplo vzhajati za pol ure.



Vzhajano pecivo prestavimo v vročo pečico in ga pečemo 50 minut pri 175 °C. Po potrebi ga prekrijemo s peki papirjem.



Temno čokolado in kokosovo maslo nad soparo stopimo in s tekočo čokolado okrasimo ohlajeno pecivo. Ko se čokolada strdi, pecivo razrežemo na rezine.

Testo: 1/2 kocke kvasa Fala

2,5 dl mleka

55 dag moke

15 dag kislega testa

10 dag kisle smetane

6 dag masla

4 dag sladkorja

2 rumenjaka

1,5 male žličke soli



Nadev: 5 dl mleka

20 dag sladke smetane

12 dag sladkorja

1 vaniljev puding

3 žlice škroba (Gustina)

3 rumenjaki

3 beljaki

2 pomaranči

1 jajce za premaz



Preliv:



7 dag temne čokolade

1 dag kokosovega masla