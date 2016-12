Vaje v slogu:  mini potičke

P ribližno trije kilogrami moke, kilogram masla, popolnoma popacana kuhinja, lonci na vseh vogalih in nepreštevna množica potičk ter dekadentno razvajanje z njimi ob koncu novembra. Ni šlo drugače kot speci in popravi v nasled­nji peki. Da boste vi znali.



Ampak, lepo po vrsti.



Torej, naročilo je bilo spodobno: razišči, kako se spečejo mini potičke. Nič lažjega, saj obstajajo modelčki zanje. Hm, že res, da obstajajo, vendar jih žal ni na zalogi v nobeni trgovini, ne malo večji običajni s kuharskim oddelkom ne v nobeni izmed posebnih slaščičarskih trgovin. Kakor bi se nekdo pohecal in pokupil celotno zalogo v Sloveniji. Morda boste vi že imeli srečo in bodo spet dobavljivi. Jaz je novembra nisem imela in sem se morala zadovoljiti z enim samim platojčkom s šestimi modelčki, ki sem ga pred leti kupila bolj za zabavo. Čez sedem let vse prav pride, enkrat bom v njem kaj spekla za sliko, je bila takratna ideja...



***



Testo za potico navadno naredimo iz dobrega pol kilograma moke. Iz tega dobimo kar lepo število mini potičk, za kar potrebujemo – na oko, saj nisem mogla preveriti – vsaj tri (morda štiri?) pladnje s po šestimi modelčki. Torej, če se boste dela lotili velikopotezno in zares, kupite dovolj modelov.



Silikonski modeli so zelo uporabni, saj jih ni treba namastiti. Testo le previdno položimo v vdolbino. Platojčki z modelčki so mehki in se zvijajo, zato svetujem, da jih za prenašanje v toplejši del sobe položite na trdno podlago, kak pladenj. Je veliko bolj priročno. V pečico pa jih položite kar na mrežico, da toplota objame silikon brez prepreke in se potičke lepše spečejo. Mene moti vonj, ki se med peko vije iz pečice in ni prav nič potični, ampak recimo, da se podarjenemu konju ne gleda v zobe.



***



Če sem imela težave z modeli jaz, jih bo najbrž imel še kdo. Zato sem poiskala rešitve, ki so preproste, uporabne. Prikupna je ideja, da lahko iz istega hlebčka vzhajanega testa naredimo več potičk različnih nadevov, jih posamično spečemo, del zamrznemo in postrežemo po kosih. Poskusite, poigrajte se. Morda bodo vaše letošnje kraljične prekosile kronane glave največjih kuharskih mojstric. Vam iz srca privoščim.

Klasično testo za potico



600 g moke, žlička soli

80 g sladkorja

žlica ruma

lupinica bio limone

približno 3 dl toplega mleka

50 g raztopljenega masla

2 jajci ali 2 rumenjaka

20 g kvasa



V toplem mleku raztopimo svež kvas.



Moko presejemo, solimo, dodamo sladkor, rum, lupinico limone, jajci ali rumenjaka, nato prilijemo mleko s kvasom in raztopljeno maslo. Premešamo, nato gnetemo, dokler ne dobimo gladkega, prožnega testa (približno 10 minut ročno ali 5 minut z mešalnikom z gnetilnima kavljema). Testo v posodi pokrijemo z vlažno krpo in pustimo vzhajati na toplem dobro uro, da vidno naraste.



Vzhajano testo razvaljamo v pravokotnik, namažemo z nadevom, vendar pustimo za dober prst nenamazanega na delu, kjer se bo zvijanje končalo. Zvijamo tako, da testo ves čas zategujemo, zadnji zavoj do konca pa le naredimo brez zategovanja.



Odrežemo primerno dolg svaljek in ga previdno položimo v model, pri čemer konca lepo in povsem staknemo skupaj, da dobi potica pravilno obliko.



S pletilko, palčko ali ozkim nožem prebodemo potico na več mestih do dna, nato pokrijemo z vlažno krpo in jo pustimo pol ure do uro, da malenkost vzhaja.



Vzhajano potico porinemo v segreto pečico in pečemo pri 170–180 stopinjah 35–45 minut.



Pečeno vzamemo iz pečice, pustimo, da se 10–15 minut hladi v modelu, nato jo vzamemo iz njega in do konca ohladimo na mrežici.

Prave mini potičke iz mini modelčkov



Klasično testo, nadev po receptu s. Vendeline. Za 18–24 mini potičk iz silikonskih modelčkov. Priprava nadeva: 5 minut; zvijanje: 5–10 minut; vzhajanje pred peko: 20–30 minut; čas peke: 20–25 minut, temperatura pečice: 180 stopinj.

120 g masla, 2 jajci

120 g sladkorja

lupinica eko limone

200 g kokosove moke



Maslo penasto umešamo, postopno dodajamo jajci, sladkor, lupinico limone. Nadev prihranimo.



Vzhajano testo tanko razvaljamo na pravokotnik širine 10 cm, namažemo z nadevom, potresemo s kokosovo moko, nato čvrsto zvijemo, da dobimo potičko, ki ni debelejša od dveh prstov.



Svaljek narežemo na dolžino dveh premerov modelčka in posamezne kose previdno vstavimo v modelčke. Pustimo vzhajati 30 minut.



Vzhajane porinemo v segreto pečico in pri 180 stopinjah pečemo 20–25 minut.



Pečene pustimo v modelčkih še 5–10 minut, nato jih do konca ohladimo na mrežici.

Kavna potička iz alufolije



Da ohranimo mini obliko. Izvirna ideja A. Goljata. Klasično testo; za 4–5 potičk po 25 cm. Priprava nadeva: 10 minut; zvijanje: 5–10 minut; vzhajanje pred peko: 20–30 minut; čas peke: 20–25 minut, temperatura pečice: 210 stopinj (ventilacijska 190 stopinj).

400 g piškotnih drobtin

10 g drobno mlete kave, 100 g sladkorja

1,5 dl močne mlačne kuhane kave

2 jajci, žlica ruma

0,5 dl sladke smetane ali raztopljenega masla po potrebi

Piškotne drobtine stresemo v posodo, dodamo sladkor, mleto kavo, prilijemo skuhano kavo in rum ter dobro premešamo. Pustimo 5 minut, da se drobtine namočijo.



Zdaj dodamo jajci, po potrebi še smetano ali maslo (nadev mora ostati gosto mazav).



Vzhajano testo razvaljamo na pravokotnik širine 10–15 cm, namažemo z nadevom in čvrsto zvijemo do debeline največ 4 cm premera (3 obrati).



Dovolj dolg kos aluminijaste folije naoljimo, nanj položimo potičko in jo tesno zavijemo v folijo. Koncev folije ne zapremo, ampak pustimo odprto vzhajati še 20-30 minut. Ker je potica čvrsto ovita, bo ostala majhna, le podaljšala se bo.



Tik pred peko čvrsto zapremo konce, še bolje zavijemo, vendar pustimo za debelino prsta prostora, saj se med peko potica še malce podaljša.



Pečemo v foliji na mrežici 20–25 minut, pečeno ohladimo v foliji in šele povsem ohlajeno odvijemo.



Koristen nasvet: Te potičke brez težav po 15 minutah vzamete iz pečice, ohladite, zamrznete kar v foliji, nato tik pred postrežbo spečete do konca, 15–20 minutmogoče še podatek, ali se potem da v pečico zamrznjeno ali odmrznjeno.



Opomba: Konce res čvrsto zavijte in potico po vsej dolžini dobro ovijte s folijo, ki je mora biti dovolj. Se mi je že zgodilo, da sem bila površna ali preveč varčna in mi je potička med peko ušla z vajeti.

Čokoladne potičke kot gubanca



Klasično testo, 4–6 potičk.

Priprava nadeva: 15 minut; zvijanje: 5–10 minut; vzhajanje pred peko: 30–45 minut; čas peke: 25–30 minut, temperatura pečice: 180 stopinj

2 jajci, 200 g čokolade v prahu

80 g sladkorja v prahu

80 g piškotnih drobtin (ali polovica drobno mletih oreškov)

za noževo konico cimeta

2 žlici kisle smetane, 2 žlici ruma



Jajci in sladkor dobro stepemo. Dodamo čokolado v prahu, drobtine, cimet, kislo smetano in rum in pustimo počivati 10 minut, da se zgosti.



Vzhajano testo razvaljamo na pravokotnik širine 10–15 cm, namažemo z nadevom, nato čvrsto zvijemo do debeline največ 4 cm premera.



Svaljek zavijemo v obliko polžka, začnemo na sredini in ovijamo naokrog. Iz osnovne količine testa dobimo 4–6 polžev, ki jih previdno položimo na pekač s papirjem za peko. Pokrijemo s prtičem in pustimo vzhajati 30–45 minut.



Vzhajane porinemo v segreto pečico in pri 180 stopinjah pečemo 25–30 minut. Ohlajeno režemo na rezine, pri čemer polžka »odvijamo«.



Opomba: Okus potice je božanski, vendar mora biti nadev dovolj gost. Po potrebi po njem potresite žlico drobno mletih oreščkov ali piškotnih drobtin. Čokolada v prahu je sicer zelo vabljiva, ne pa tudi modra izbirasamo pomislek: tu malo kritizira recept? je torej druga možnost, da čokolado ribamo - zamudno, in je po tej logiki čokolada v prahu vabljiva? , ker postane tekoča. Lahko pa nadev uporabite za posamične potičke na pekaču; v tem primeru je zaželeno, da se čokolada razlije, zato je brez zadržkov dodajte več, morda še kak dodaten košček.