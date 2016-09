V predpasniku okrog jezera

Minuli teden sta se pri nas odvili vsaj dve prireditvi, na katerih se je tekaškemu svetu pridružila izbrana hrana s podpisi znanih slovenskih chefov. Ko so tekači v četrtek za sabo pustili prvi ljubljanski Business Run, sta za lačne športnike složno poskrbela Luka Jezeršek in Bine Volčič. Še pred tem, minulo soboto, pa so tekači obkrožili Blejsko jezero. V nasprotju z ljubljanskim poslovnim tekom blejski ni bil premierni, temveč jubilejni. Že dvajsetič je Originalni tek okrog jezera pripravil Damijan Ambrožič - Kuki s pomočjo svoje ekipe Bollé, zadnji dve leti pa so tekaškemu vrvežu pripeli še kulinarični festival.



Poimenovali so ga OJ' KulinarikaFest. Kot so pojasnili organizatorji, beseda »oj« izhaja iz staroslovanskega pozdrava Osti Jarej (ostani mlad), poleg tega pa je pozdrav še aktualen, kajti z besedo oj se še danes pozdravljajo po Kranju, Radovljici, Bledu in okolici.



Tekači so se lahko v Mali Zaki okrepčali na šestih stojnicah. V kotličkih je brbotalo marsikaj. Mišo Jovanović (Joštov hram, Podnart) je bograču dodal zeliščno smetano, Matjaž Erzar (Gostilna Pr' Matičku, Kranj) je pripravil ribano kašo s kranjsko klobaso, Matjaž Sedej (Dom na Joštu Kranj) pa je predstavil jedi, ki jih strežejo na 845 nadmorskih metrov visokem hišnem hribčku Kranjčanov. »Čili in ričet sta postala že specialiteta naše hiše in reden spremljevalec pohodnikov, ki prihajajo na Jošt,« je dejal Matjaž Sedej. Svoje jedi na žlico je blejskim tekačem pripravljala tudi osnovnošolska mladina, zbrana pod okriljem Anke Peljhan v projektu KuhnaPaTo, z gradu pa se je do jezera spustil kuhar Uroš Kordež (Restavracija Blejski grad), ki je zakuhal loško medlo in ocvrl jajca z ocvirki. Vsem naštetim je družbo delal idej polni Tomaž Bolka (Gostilna Krištof, Predoslje pri Kranju), ki je za uvod kar v predpasniku obtekel jezero, zatem pa je tekačem postregel zares pisano jed. V njegovem kotlu je ta dan brbotala živahno oranžna bučna juha, ki je posuta z živopisnimi krušnimi drobtinicami delovala nadvse imenitno.

Bograč po receptu Miša Jovanovića iz Joštovega hrama, Podnart (za 12 oseb) 800 g govejega bočnika

800 g divjačine

800 g svinjskega stegna

2,5 kg čebule

1 kg krompirje

2 dl olja

5 dl rdečega vina

sol, črni poper

4 žlice mlete rdeče paprike

4 stroki česna

lovorjevi listi

majaron Čebulo olupimo, nasekljamo in popražimo na olju. Goveje meso narežemo na kocke, ga dodamo čebuli in pražimo približno 20 minut. Dodamo narezano divjačino, pražimo še okrog 20 minut, nato dodamo narezano svinjino in tretjino na kocke narezanega krompirja. Začinimo in pražimo še pol ure. Ko voda izhlapi, dodamo rdečo papriko in zalijemo z vročo vodo, da prekrijemo vse sestavine. Ko voda zavre, dodamo preostali narezan krompir. Ob koncu kuhanja dodamo vino. Postrežemo z domačim kruhom.