V Kranju imajo gorenjske Brione

Začnimo z urbano kranjsko legendo. Ta pravi, da si je Josip Broz - Tito med enim od obiskov Brda pri Kranju ogledal Restavracijo Park. Omenjena kranjska restavracija je bila za tisti čas nadvse sodobna in tudi na pogled zares imenitna. Pred poslopjem so senco delale elegantne breze, notranjost je krasil mozaik z morskimi motivi. Baje, tako pravi legenda, se je Tito vzpel po stopnicah, ki vodijo proti restavraciji, in očaran nad okoljem ugotovil: »Tu je tako lepo kot na mojih Brionih!«



Urbana legenda

Pa je ta zgodba resnična ali izmišljena? Tomaž Polenec, vodja in chef Restavracije Brioni, se nasmehne: »To je urbana legenda. Lahko pa povem, da nam je pred leti to zgodbo povedal nekdanji vodja tega lokala, gospod Andrej. Pojasnil je tudi, da je bila restavracija sredi petdesetih let minulega stoletja med najlepšimi v nekdanji državi. Bila je tudi zelo napredna, saj so tu imeli prvi sladoledni avtomat v Jugoslaviji, in moderno zasnovana, kajti ta del mesta zaznamuje arhitektura Edvarda Ravnikarja,« naniza Tomaž Polenec nekaj podrobnosti iz preteklosti.

Restavracije Park se je torej dolga leta držalo ime Brioni, zato družina Polenec, ki je pred skoraj 15 leti prevzela restavracijo, ni omahovala, ko je bilo treba novi kulinarični zgodbi nadeti tudi novo ime. »Že kmalu nam je bilo jasno, da bodo Brioni ostali, kajti ime se je v vseh teh letih med domačine močno zasidralo,« pojasni Tomaž Polenec.



Kreativni trio

Že dolgo pa je bila jasno začrtana tudi poklicna pot našega sogovornika: »Ko sem bil še otrok, je očetova služba našo družino popeljala v Pariz. Tam sem se prvič srečal s kulinariko, z obredom prehranjevanja, s pripravo mize in jedi, s hrano, tržnico, ljudmi, ki so del te zgodbe. Vse to se me je v zgodnjih letih očitno tako zelo dotaknilo, da sem že od otroštva vedel, da bo moj poklic v tej panogi.« Zato se je Tomaž Polenec po osnovni šoli odpravil v Radovljico na gostinsko šolo in pozneje šolanje nadaljeval še na višji gostinski šoli, znanje pa si je nabiral na tečajih v tujini.



Slabo desetletje in pol Tomaž Polenec vodi kuhinjo na kranjskih Brionih, njegova žena Barbara pa je šefica v kavarni in slaščičarni. »Zelo uspešno vodi glavni del, srce lokala,« ljubeče pove sogovornik. Med pogovorom omeni še en, prav tako pomemben člen ekipe: »Moja sestrična Tanja Drinovec je nadvse kreativna, od nekdaj zelo rada kuha in ima izostren občutek za lepo. Ko se je ponudila priložnost, se nam je priključila in hitro postala eden od stebrov naše restavracije.« Danes so na Brionih doma odlične slaščice in kave, ki navdih za raznolike dodatke črpajo v letnih časih. Poleti tu pripravljajo zanimive sladolede, tudi takšne z rožmarinom in baziliko, medtem ko v kuhinji chef Tomaž Polenec kuhalnico vihti po francosko, prisega na kakovostne in sezonske sestavine ter na estetsko dovršene krožnike.



In točno takšne – rahlo drugačne, lepe na pogled in nadvse okusne – so tudi tri jedi, ki so jih na kranjskih Brionih na začetku tega leta postavili v ospredje. »Na začetku naj bo jajce, nato za glavno jed govedina s pehtranom in za sladico mangova pavlova. Ta slavna torta je takšna kot večina naših jedi – dovolj drugačna in hkrati preprosta za pripravo,« se po jedilniku kranjskih Brionov sprehodi chef Polenec.



Novoletni jajček - Za 4 osebe



4 mehko kuhana jajca, 4 žlice krompirjevega pireja, 4 žlice kisle smetane, drobnjak, manjši tartuf, kaviar



V lično posodico damo žlico krompirjevega pireja, v katerega smo naribali malo tartufov. Čez izdolbemo mehko kuhan jajček, čez damo žličko kisle smetane, žličko kaviarja, malo tartufov in drobnjak. Ponudimo za predjed ob svečani priložnosti ali takrat, ko želimo podaljšati praznike.

Govedina angus na pirejih - Za 4 osebe

600 g dobro uležane kakovostne govedine, 500 g korenja

500 g gomolja zelene, 200 g peteršiljevih listov, 0,5 dl oljčnega olja, 4 žlice krompirjevega pireja, 100 g masla



Korenje in zeleno operemo, zrežemo na majhne kocke in skuhamo do mehkega, dodamo maslo, spasiramo. Peteršilj v kropu kuhamo dve minuti, nato damo v mrzlo vodo z ledom, da se dobro ohladi. S pol decilitra oljčnega olja ga dobro spasiramo v blenderju in dodamo krompirjevemu pireju. Meso pustimo v kosu, ga dobro začinimo s soljo in grobim črnim poprom ter ga na zelo vroči ponvi popečemo z vseh strani. Zatem ga damo v pečico za 25 minut na 160 stopinj C. Na vsak krožnik damo žličko pireja. Odrežemo kos angusa in ga položimo zraven pireja. Jed izvira iz goveje juhe, saj smo zanjo uporabili vse glavne surovine v tej jedi in jih pripravili kot glavno jed.