V januarju prijajo sarmice

Sara Štirn končuje srednjo gostinsko in turistično šolo v Radovljici. Ta mesec se je pod okriljem Kuharske akademije Slovenije in pod mentorstvom legendarnega Jožefa Oselija z mednarodnega kulinaričnega tekmovanja v Abu Dabiju vrnila z dvema srebrnima medaljama. »V pripravi avstralske govedine se nas je pomerilo 169 tekmovalcev, v kategoriji kuhanja morske hrane pa nas je bilo skoraj sto,« opiše mlada sogovornica kategoriji, v katerih je srebrno zasijala. Že omenjeni Jožef Oseli, ki je prav tako kot perspektivna mladenka doma v Kranju, je Sari omogočil, da je letos poleti en mesec spoznavala, kakšno je delo kuharja v ogromnem dubajskem hotelu Miramar. Tokrat je z Oselijevo pomočjo v Nežkini hiši pri kranjski Gostilni Krištof za bralce Okusov pripravila sarmice. Ne sama, ampak skupaj z osebjem, brez katerega Druga violina sredi Stare Ljubljane ne bi zvenela tako uglašeno.

Sara Štirn končuje srednjo gostinsko in turistično šolo v Radovljici. Decembra se je pod okriljem Kuharske akademije Slovenije in pod mentorstvom legendarnega Jožefa Oselija z mednarodnega kulinaričnega tekmovanja v Abu Dabiju vrnila z dvema srebrnima medaljama. »V pripravi avstralske govedine se nas je pomerilo 169 tekmovalcev, v kategoriji kuhanja morske hrane pa nas je bilo skoraj sto,« opiše mlada sogovornica kategoriji, v katerih je srebrno zasijala.

Klasična kombinacija s kislim zeljem bi bila v Alzaciji in Nemčiji s polsuhim ali suhim rizlingom ali tramincem. Zato se bosta dobro ujela s sarmo, sicer so tudi beli pinot, silvanec, rebula, sveži chardonnay odlična izbira, priporoča sommelierka Mira Šemić.

Že omenjeni Jožef Oseli, ki je prav tako kot perspektivna mladenka doma v Kranju, je Sari omogočil, da je letos poleti en mesec spoznavala, kakšno je delo kuharja v ogromnem dubajskem hotelu Miramar. Tokrat je z Oselijevo pomočjo v Nežkini hiši pri kranjski Gostilni Krištof za bralce Okusov pripravila sarmice. Ne sama, ampak skupaj z osebjem, brez katerega Druga violina sredi Stare Ljubljane ne bi zvenela tako uglašeno.

Sarmice (Za 12 oseb)

12 listov kislega zelja

1 kg kislega zelja

400 g mletega svinjskega mesa

400 g mletega govejega mesa

100 g čebule

2 stroka česna

160 g olja

180 g riža

1 jajce

sesekljan peteršilj

sol, poper

30 g moke

30 g paradižnikove mezge

10 g mlete rdeče paprike

500 g prekajenih svinjskih reber

Na olju (odmerimo ga 60 g) prepražimo sesekljano čebulo. Ko postekleni, dodamo še strt česen, na hitro premešamo, odstavimo in ohladimo.

Riž dušimo do polovice. Odlijemo vodo, ohladimo.

V posodi zmešamo mleto meso, dodamo ohlajeno čebulo in do polovice skuhan riž, jajce, sesekljan peteršilj. Solimo in popramo. Premešamo.

V vsak zeljnati list zavijemo malo mase. Liste zapognemo in zavijemo, da dobimo sarmice.

Na preostanku olja (100 g) popražimo moko. Dodamo mleto papriko in paradižnikovo mezgo. Zalijemo z vodo, solimo.

V pekač naložimo plast kislega zelja, eno plast sarmic, znova zelje in sarmice, vmes pa naložimo na večje konce narezana svinjska rebra. Zalijemo z omako in pečemo na zmerni temperaturi (160 do 180 stopinj Celzija) približno eno uro.

Zraven lahko postrežemo slan krompir, ki ga še vročega zabelimo z maslom in peteršiljem.