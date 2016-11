Slovenski festival vin, že 19. po vrsti, in 9. festival KULinarike, pod katera se kot organizator podpisuje Rado Stojanovič, bosta v petek in soboto, 25. in 26. novembra, v ljubljanski Grand hotel Union spet privabila vse, ki jim vino in hrana pomenita poseben užitek. Gre za vrhunec in sklepno dejanje letošnjih vinsko-kulinaričnih prireditev, kar pa ne pomeni, da se do konca leta na vinskem in kulinaričnem prizorišču ne bo nič več dogajalo.



Festival vin ostaja zvest svoji tradiciji – širjenju kulture (pitja) vina, postregel pa bo z najboljšim, kar dajo vinogradi. Predstavitve vinarjev so nadgradili z delavnicami in vinskim ocenjevanjem. Predstavilo se bo kar 106 vinarjev in vinskih kleti, med razstavljavci je nekaj večjih organiziranih skupin vinarjev, kot so Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev, Vinska družba Slovenije, Mabat, Združenje slovenskega reda vitezov vina, Lidlov mladi vinar itd. Poskusili boste lahko več kot 400 vinskih vzorcev iz Slovenije, Hrvaške, Makedonije, Črne gore, Francije, Španije, Avstralije, Čila. Na letošnjem Festivalu KULinarike boste oba dneva uživali v avtorskih jedeh izpod ustvarjalnih kuhalnic velikih chefov. V Gledališču okusov, kjer chefi kuhajo v živo, se bodo letos predstavljali v parih, in sicer bosta vsak dan dve predstavi. Vsak bo pripravljal svojo jed, skupna nit vsakega para pa bo isto festivalsko vino. V Galeriji okusov se bodo poleg chefov, ki nastopajo v Gledališču okusov, predstavili še povabljeni chefi.



V petek, 25. 11., bosta kuhala Luka Košir iz Gostišča Grič (Šentjošt nad Horjulom) in Tomaž Bevčič iz portoroškega Rizibizija. Za njima bosta nastopila vrhunski slaščičar Naser Gashi (La Ganache, Ljubljana) in Siniša Borič iz hotela Slon. S svojimi jedmi se bodo predstavili še trije ljubljanski hoteli, Vander, Cubo in Hotel Central, ter ljubljanski BIC, Kult 316.



V soboto bosta skupaj kuhala Janez Bratovž iz ljubljanske restavracije JB, in Marko Palfi iz zagrebške Mundoake, pridružil se jim bo še Jeffrey Vella iz dubrovniške restavracije Portrait, drugi kuharski par pa sestavljata Jorg Zupan iz ljubljanske Restavracije in bara Atelje, Ljubljana, in Marko Pavčnik iz restavracije Pavus (grad Tabor Laško). Predstavili se bodo še Kmečki turizem Fattore iz Italije, ljubljanska hotela Slon in Lev, Galerija okusov iz Petrovč in Restavracija 7 (Višja strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor).



Cena vstopnice v redni prodaji bo 30 evrov.