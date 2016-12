Urša Artiček: ričet

Za 8 do 12 oseb:

200 g ješprenjčka

3 stroke česna

2 vejici peteršilja

1 vejica zelene

pol vejice luštreka

2 čebuli

100 g zelene (koren)

2 večja korenčka

1,5 žlice paradižnikove mezge

2 lovorova lista

1 kocka bio zelenjavne jušne osnove

250 g rjavega fižola

2 velika krompirja

1 čajna žlička mlete paprike

kokosova maščoba za praženje

sol Čebulo nasekljamo in prepražimo, da postekleni.



Dodamo mleto papriko ter korenje, krompir in koren zelene, vse našteto narezano na kocke. V lonec stresemo še ješprenjček ter dodamo dva prerezana stroka česna. Na hitro skupaj prepražimo. Pazimo, da se paprika ne zažge – mora se le malce prepražiti, vendar ne preveč, sicer se prismodi in dobi grenak okus.



Potem zalijemo z litrom, litrom in pol vode (jušne osnove).



Dodamo kuhan fižol, lovorova lista, vejico peteršilja, zelene, luštreka in sol. Kuhamo, da se ješprenjček zmehča. »Ješprenjčka pred kuhanjem ričeta ne operem, da ostane jed bolj gosta,« pravi kuharica tega tedna.



Ko je jed skuhana, poberemo ven vejice zelenjave.



Na kokosovi maščobi prepražimo sesekljan česen in peteršilj in prilijemo v enolončnico. To praženje česna in peteršilja mora biti zelo kratko (le kake tri sekunde na zelo vročem ognju), drugače dobimo grenko zabelo.