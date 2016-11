Trije recepti za tradicionalno Martinovo pojedino

Na dan, ko »svet' Martin iz mošta dela vin'«, si običajno privoščimo hrustljavo zapečeno gosko ali raco, rdeče zelje in mlince. Tudi na kmetiji odprtih vrat Na Kurenu, ki stoji nad Staro Vrhniko ob cerkvici svetega Miklavža, od koder se odpira čudovit pogled na Ljubljansko kotlino, se držijo tradicije. Slavko Čičmirko že šestnajsto leto razvaja obiskovalce z domačo hrano. Posebnost njegove kuhinje sta krušna peč, v kateri peče meso, ter posebna pasma francoskega goveda limuzin, ki se prosto pase po okoliških travnikih, iz njegove glave pa skuhajo odlično juho.



Medtem ko Slavko skrbi predvsem za pečene mesnine, njegova mama Štefka kljub letom spretno obvladuje kuhinjo, iz katere omamno diši po domačem kruhu, zelenjavnih pitah in sadnih zavitkih. Štefka se spominja, kako je kot otrok okoli martinovega prihajala k teti na Kuren, kjer se je okrepčala s koruznim kruhom, posneto smetano in moštom.

Tradicionalna pojedina na kmetiji odprtih vrat na Kurenu!

Raca z medom in za prilogo mlinci in koleraba

Mlinci

1 dl mleka

2 jajci

30 do 40 dag bele moke

nekaj kapljic olja

ščepec soli

Mleko, jajca, olje in sol zmešamo, med mešanjem dodajamo moko, da dobimo gladko testo. Oblikujemo ga v hlebček, premažemo z oljem in pustimo počivati 10 minut. Testo razvaljamo na primerno debelino in ga razrežemo na kose. Te položimo na pekač in pečemo v pečici, ki smo jo segreli na 180 stopinj, toliko časa, da dobi zlato rjavo barvo. Pečene mlince, tik preden jih postrežemo, zalijemo s kropom, da se napijejo, jih odcedimo in zabelimo z maščobo pečene race.



Koleraba

1 velika koleraba

1 jušna žlica masla

pol jušne kocke

1 strok česna

sladka smetana

sol, poper

Kolerabo olupimo in jo narežemo na kocke. V osoljeni vodi jo skuhamo do mehkega, nato jo odcedimo in odcejeno vodo prihranimo. V ponvi raztopimo maslo, dodamo kolerabo in malo vode, v kateri se je kuhala. Med kuhanjem dodamo pol jušne kocke, nasekljan česen in sladko smetano, solimo in popramo po okusu. Dušimo še nekaj minut, in če je pregosto, dodamo malo vode, v kateri se je kuhala koleraba.



Pečena raca

1 cela raca

1 jabolko

oljčno olje

1 žlica medu

balzamični kis

1 dl belega vina

V raco damo celo jabolko. Oljčno olje, med in balzamični kis zmešamo in premažemo raco. Položimo jo v pekač, zalijemo z vinom in pokrijemo z alufolijo. Raco pokrito pečemo v krušni peči dve uri. Če se med peko v pekaču nabere preveč soka, ga odlijemo. Po dveh urah raco odkrijemo in pustimo še toliko časa, da se lepo zapeče.



*količina predvidoma za 4 osebe

Račja pašteta

pol pečene ali kuhane race

4 debele bele čebule

1 dl sladke smetane

1 ribja pašteta

0,3 dl konjaka

domača mast

sol, poper

Če nam bo ostalo kaj race in ne vemo, kaj bi z njo, lahko pripravimo odlično pašteto. Meso pečene ali kuhane race ločimo od kosti. Čebulo nasekljamo in jo na masti počasi pražimo približno 30 minut ter pazimo, da ne zarumeni. Račje meso zmeljemo v multipraktiku in mu počasi dodajamo prepraženo čebulo. Ko je vse skupaj fino zmleto, maso preložimo v večjo posodo. Dodamo ribjo pašteto, konjak, sladko smetano, po okusu solimo in popopramo ter z električnim mešalnikom mešamo, do gladke mase. Prvi zapisi o domačiji pr Figari segajo v leto 1640, o cerkvici pa v 1540., čeprav je na vratih videti letnico 1376. Prvih deset let so bili brez električnega priključka, dokler ni Slavko sam potegnil elektrike na hrib. Vodovoda pa še vedno nimajo, tako da so gasilci s cisterno večkrat gostje kmetije. Slavko se je pred dvema desetletjema lotil zahtevne obnove dedkove rojstne kmetije, saj je celoten hribček s cerkvijo in kmetijo pod spomeniškim varstvom.

Jabolčni zavitek

Testo

0,3 dl olja

1,5 dl mlačne vode

ščepec soli

bela moka

Nadev

2 kg kislih jabolk

2 zavitka vaniljevega sladkorja

bele krušne drobtine

125 g masla

sladkor

cimet

ščepec soli

šilce ruma

lahko malo pomaračnega ali limonovega soka

V posodo vlijemo mlačno vodo ter dodamo olje in sol. Med mešanjem dodajamo moko, da dobimo gladko testo. Zgnetemo ga in vmes 60-krat prepognemo na pol. Oblikujemo hlebček, ga premažemo z oljem in pustimo počivati 20 minut. Medtem pripravimo nadev: jabolkom odstranimo mušico in peške ter jih naribamo na lističe. Naribanim jabolkom dodamo sol, vaniljev sladkor, cimet, pomarančni ali limonov sok ter dobro premešamo.



Na mizo razgrnemo prt in ga pomokamo. Razvaljamo testo, najprej z valjarjem, nato ga rokami čim bolj raztegnemo. Bogato ga premažemo s stopljenim maslom in potresemo s krušnimi drobtinami. Četrtino ga premažemo z jabolčnim nadevom in potresemo s sladkorjem. S pomočjo prta zvijemo zavitek in ga položimo v pekač. Pečemo ga pri 160 stopinjah 45 minut oziroma dokler ne dobi lepe zlato rumene barve. Preden zavitek postrežemo, ga potresemo s sladkorjem v prahu.