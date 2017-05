Tribidrag osvojil pol sveta

Splitski hotel Park je bil prizorišče prve mednarodne konference o vinski sorti tribidrag. Veliko največjih, zvenečih imen iz mednarodne vinske srenje je romalo v to lepo mesto, ker so v njegovi neposredni bližini odkrili najstarejše vzorce in zapise o izvoru te plemenite sorte. Zgodba in niz dogodkov imata začetek daleč stran, v sončni Kaliforniji leta 1998. Svetovno znani vinar hrvaških korenin, rojen v Dalmaciji, Mike Grgich je vedno trdil, da ga najbolj znana ameriška rdeča vinska sorta zinfandel izrazito spominja na veliko hrvaško sorto plavac mali. Njegov entuziazem, ime in finančna pomoč so spodbudili profesorico Carole Meredith, ki se je na kalifornijski univerzi Davis ukvarjala z DNK-analizo vinskih sort, da je začela raziskovati povezavo in izvor njihovega zinfandla. Okroglih petnajst let je, kar je profesorica ob izdatni pomoči znanstvenikov z zagrebške univerze ugotovila, da vse izvira iz Dalmacije. Skupaj s profesorjema Ivanom Pejićem in Edijem Maletićem so po dolgotrajnih analizah in iskanjih povezav ugotovili, da je zinfandel zagotovo eden od staršev plavca malega. Jasno jim je bilo, da iščejo na pravem kraju. Še naprej so raziskovali in v že skoraj pozabljenem vinogradu v Kaštel Novem našli devet trt stare dalmatinske sorte crljenak kaštelanski. Njegov DNK-zapis je bil identičen z zinfandlom. Že od prej se je vedelo, da ima tudi znani primitivo, sorta z juga Italije, isti DNK. Najstarejši pisni zapis je odločil o izvoru sorte. Hrvaški zapis iz petnajstega stoletja je določil, da je domovina svetovno znanih zinfandla in primitiva dokazano Hrvaška. Na obali in po otokih je trta imela različna imena – crljenak kaštelanski, pribidrag, tribidrag … Katero ime se bo uporabljalo, je spet presodil najstarejši pisani dokument, ki je sorti določil ime tribidrag.



Tri zvedave Zagrebčanke, ljubiteljice vina, so pred dvema letoma in pol ustanovile združenje Ja sam Tribidrag z željo po zaščiti imena in pomembnosti te sorte na svetovnem nivoju (vinskem prizorišču). Fani Prodan, Iva Drganc in predsednica združenja Davorka Krnić-Trick so k sodelovanju povabile udeležence tega raziskovanja, profesorja Pejića in Maletića. Rezultat njihovih prizadevanj in trdega dela je bila splitska konferenca. Profesor Pejić je zadovoljno povedal, da so se vsi povabljeni takoj odzvali. Čast in zadovoljstvo je bilo deliti mizo, sproščeno se pogovarjati, hoditi na izlete in nazdravljati z zares velikimi imeni svetovne vinske scene. Profesorica Carole Meredith nam je predstavila trdo delo, zbiranje vzorcev in njihovo proučevanje. Zdaj je v pokoju in z možem enologom imata klet v dolini Napa, kjer pridelujeta vino. Sta prva, ki sta svoj zinfandel poimenovala s starim, originalnim hrvaškim imenom tribidrag. Pokušali smo vzorce kalifornijskega zinfandla, hrvaških vinskih predstavnikov, primitiva z juga Italije in še pet vzorcev z različnih koncev sveta. Kalifornijska vina smo pokušali z znanim Joelom Petersonom, ki mu v domovini pravijo boter zinfandla. Po izobrazbi mikrobiolog je bil 1976. soustanovitelj pomembne kalifornijske kleti Ravenswood, ki je slovela po svojih bogatih vinih iz zinfandla, nekaj časa spregledane, t. i. delavske sorte, v katero je Joel trdo verjel. Iz enako poznane kleti Ridge Vineyards je predstavil svoje in vina drugih kleti David Gates, starejši podpredsednik kleti. Veliko znanja, toplina, odprtost in duhovitost Kalifornijcev so nas povsem očarali. Izvrstne hrvaške predstavnike vina iz iste sorte nam je predstavil profesor Maletič. Tudi na pisanih izletih na otoku Brač, v Kaštelih poleg Splita in v Zadru ter njegovi okolici smo uživali v izvrstnih vinih kleti Senjković, Stina, Putalj, Kairos, Milan, Zlatan otok, Kraljevski vinogradi... Veliko dobrih vin, če pomislimo, da so pridelana iz novo posajenih vinogradov. Ugotovili smo, da je za sorto tribidrag vse večje zanimanje. In še enkrat se moram spomniti prijatelja in velikega hvarskega vinarja Zlatana Plenkovića, ki je prvi nasadil vinograd tribidraga poleg Makarske, saj je bil trdno prepričan o njegovi vrednosti.



Avstralka Lisa Gilbee je z možem lastnica biodinamičnih vinogradov in kleti Morella v Apuliji na toplem jugu Italije. Predstavila nam je močna, temna vina, celo do 18 % alkohola, narejena iz sorte primitivo. Ta prebogata, polna vina so tipičen odraz juga, veliko sonca in starih vinogradov. Na koncu sta nam zelo znana in priznana gosta iz Švice in Anglije predstavila še nekaj vin iste sorte iz Indije, Južne Afrike, Čila, Albanije in Avstralije. Dr. Jose Vouillamoz, švicarski vinski genetik, se je na svoji profesionalni poti veliko naučil od profesorice Carole Meredith. Pojasnil nam je postopke ugotavljanja sorodnosti med vinskimi sortami in kako je nastala nagrajevana knjiga, veliki vinski vodnik Wine Grapes (2012), ki jo je napisal z Julio Harding in v Splitu prisotno Jancis Robinson (obe Master of Wine), svetovno najbolj cenjeno vinsko novinarko in kritičarko. Robinsonova nam je predstavila pet svetovnih vzorcev in pripovedovala o svojih vinskih izkušnjah.



Mednarodna konferenca je bila res vrhunska; udobje hotela Park, servis, odlični vzorci, strokovni izleti ter spoznavanje tipične hrane in vina, srečanje z vrhunskimi strokovnjaki svetovnega slovesa so poskrbeli, da je bil vsak dan raznolik, pisan, poln spoznanj in doživetij.