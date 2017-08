Traminec ni vino samo za ženske

V preseganju predsodkov Salon traminec je svoja vrata prvič odprl 23. avgusta 2010 na gradu Negova. Prvih 500 obiskovalcev je uživalo v predstavitvi 60 vrst tramincev iz različnih vinorodnih okolišev. V naslednjih letih so številke vztrajno rasle in vsako leto je bilo v povprečju predstavljenih več kot sto tramincev iz tako rekoč vseh vinorodnih okolišev, znanih po pridelavi tega vina, okušalo pa ga je več kot tisoč ljudi. Salon je zaradi udeležbe tramincev in gostov iz tujine postal mednaroden. Traminec je med sortami posebnež in skrajnež: ne raste povsod, zahteva svoje razmere in veliko potrpljenja. Kot vino ga zaradi njegove specifične arome vzljubiš in uživaš v polnosti, ki jo ponuja. Skrivnost je v odkrivanju njegovega eksotičnega bogastva cvetice in arome. Je sorta in vino, ki je v slovenskem prostoru vezano na vsaj dva predsodka – kot vino za ženske in vino za sladice. Izziv in cilj Salona traminec je v preseganju teh predsodkov, iskanju novega zornega kota za razumevanje in pokušanje tramincev ter uživanju v kulinaričnih umetninah iz Slovenije ob spremljavi glasbe in ognjene umetnosti. Organizatorji so bili tudi letos Klub dišeči traminec, agencija Mediaspeed, zavod Vinomania in Vina Steyer.