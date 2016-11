Tradicionalen recept polente s fižolom keber

Med stare gostilne na skrajnem severovzhodu države, kjer posebno pozornost namenjajo domačim dobrotam, gotovo spada tudi Gostilna Mencinger iz Črešnjevcev, dober streljaj od Gornje Radgone. Stavba se je obdržala še iz leta 1880, ko je bila tod še avstro-ogrska monarhija. Notranjost je prenovljena, nazadnje v začetku tega tisočletja, vendar so obdržali nekatere starodobne elemente, ki dajo ambientu gostišča poseben čar. Ob tem so gostinski del objekta nekoliko razširili.



Gostišče s tradicijo



Matej Štefanec, ki je pred štirimi leti prevzel vodenje gostilne, pravi, da je bil objekt, v katerem domuje Gostilna Mencinger, zgrajen okoli leta 1880. Prvi lastniki so gostinski lokal odprli ob koncu 19. stoletja. Leta 1930 sta se njegova pradedek Ivan in prababica Neža vrnila iz ZDA ter med drugim kupila tudi hišo z gostiščem. Za njima sta ga prevzela njegova babica Marija in dedek Alojz, nato mama Danica in zdaj on. Babica in mama jim tudi danes priskočita na pomoč, če je treba.



Ko se je babica pred dobrimi tridesetimi leti upokojila, je bila gostilna nekaj let v najemu, od 1994. pa je spet v rokah družine. »Čeprav sem končal srednjo turistično šolo in še Turistico, me je največ naučila babica Marija, še zlasti dela v kuhinji, kar veliko veščin pa sem naučil tudi od očeta Stanislava. Zdaj s kuharico Cvetko radi kuhamo pristne slovenske jedi, od enolončnic do domačih sladic, najraje pa ustvarjamo jedi z lokalnimi sestavinami pisanih barv,« pravi Matej, ki dodaja, da je pri njih v ospredju kakovostno vino iz radgonsko-kapelskega, ormoško-jeruzalemskega ter mariborskega okoliša.



Barvitost in domače sestavine



Kuhinja ponuja jedi v sodobni preobleki s poudarkom na regionalnih sestavinah. Zrezek ali narezek zna pripraviti skoraj vsak, ne pa tudi domačega pomurskega soma v takšni omaki iz paprik, da se ti sline cedijo, ali pa polento iz domače koruze in s štajerskim fižolom keber. Povsem drugače je tudi, če štruklje namesto s skuto napolniš s čemažem iz bližnjega gozdička, če namesto iz odmrznjenih jurčkov omako narediš iz sušenih in mletih, če namesto velikega zrezka zviješ dve tanki ruladi, ki ju s štruklji zložiš v stolpič, če namesto debele prekajene obloge uporabiš drobne prekajene kocke, če iz domačih buč narediš bučne raviole na karijevi omaki...



Matej nenehno išče, odkriva in preizkuša. To je, kot pravi, vložek v prihodnost, pri čemer ne opušča tradicionalnih domačih jedi izpred dobrih 80 let, ko sta se pradedek in prababica vrnila iz ZDA in v tej hiši začela gostinsko zgodovino družine. Prababičina kisla štajerska juha z želodčki, dobro kislo zelje in repa, vampi pa pečenka in pražen krompir so še vedno na jedilniku pri Mencingerju, saj so takšne malice in kosila še zmeraj priljubljeni, toda Matej s svojo ekipo nenehno gleda naprej.

Polenta s fižolom keber



Sestavine: koruzni zdrob, sol, poper, rdeča paprika, poltrdi kravji sir – gorički raj, vlečeno testo, piščančja osnova, fižol keber, repa, jabolko, hren



Priprava: V piščančji osnovi kuhamo na majhne kocke narezano papriko, solimo, sladkamo, dodamo nariban sir, nazadnje zakuhamo zdrob. Maso ohladimo, s pomočjo folije oblikujemo valje. Koruzno maso zamotamo z razvaljanim testom in ocvremo valje v vročem olju, dokler testo ne dobi zlato rumene barve. Solata s fižolom keber: Bučno olje, jabolčni kis, sol in poper zmešamo z mešalnikom v gladko maso, ki jo razporedimo po krožniku. Na maso postavimo narezane valje polente, cel fižol keber posipamo po solati, prav tako na majhne kocke narezano repo. Nazadnje narezane kose jabolka in nariban hren, okisano in sladkano vodo zmeljemo v blenderju ter z maso oblijemo krožnik. Bučni ravioli na karijevi omaki



Sestavine: moka, jajce, sol, poper, pehtran, kari, piščančji file, zdrob, oljčno olje, buča hokaido,



smetana, mleko, brstični ohrovt, parmezan



Priprava: 150 g moke, 2 rumenjaka, žlico oljčnega olja in 5 dag pečene buče hokaido malo osolimo in zamešamo v srednje trdo maso, ki jo za dve uri pustimo počivati na hladnem. Piščančji file (20 dag) narežemo na kocke, solimo, popramo, dodamo žlico pehtrana, jajce in dve žlici zdroba. Testo tanko razvaljamo in s kozarci različnih velikost izrežemo različne kroge, jih na polovici obložimo s piščančjo maso, z neobloženo polovico pa prekrijemo in na robu dobro stisnemo. Omako pripravimo iz 4 žlic oljčnega olja, zajemalke mleka in zajemalke osnove, 2 dl sladke smetane pokuhamo do pravšnje gostote, dodamo dve žlički karija. Brstični ohrovt v vreli vodi skuhamo in na hitro ohladimo, da obdrži barvo. Na porcijo en ohrovt pustimo cel, dva pa razrežemo na četrtinke. Raviole skuhamo v slani vodi, jih položimo na omako, posipamo z ribanim parmezanom in okrasimo z ohrovtom. File soma s paprikino omako



Sestavine: 600 g fileja soma, sol, poper, rumena paprika, čebula, česen strok, sladkor, kajenski poper, blitva, kos slanine, 5 dag jurčkov, pirina kaša, rumena koleraba, 3 dag krompirja, 5 dag koruznega zdroba, piščančja osnova, med, mešana semena



Priprava: Soma narežemo na kose po 150 g, solimo in popramo, spečemo na žaru. Po peki ga namažemo z medom in posipamo s praženimi semeni. Za omako nežno popražimo čebulo, dodamo očiščeno papriko, strok česna, na lističe narezan krompir. Zalijemo z 1 dl piščančje osnove, dodamo sol, kajenski poper, muškatni oreh, sladkor in vse skupaj zmešamo v blenderju. Za jurčkovo omako popražimo čebulo do rjavega, dodamo jurčke in zalijemo z malo piščančje osnove, vse skupaj zmešamo v blenderju. Zdrobove kroglice blanširamo. Blitvo dobro odcedimo, nasekljamo na koščke in jo dodamo kuhanemu zdrobu, ki ga skuhamo v piščančji osnovi, solimo in dodamo parmezan. Iz mešanice naredimo kroglice, ki jih povaljamo v moki, jajcu in koruznih kosmičih.