Topli dnevi in hladne noči za aromatiko

Začenja se trgatev: v Kleti Brda bodo ta konec tedna trgali grozdje za penine –modri pinot in chardonnay –, potem pa bodo trgatev za nekaj časa prekinili. Redna se bo predvidoma začela 4. ali 5. septembra. Vinogradi so v dobri kondiciji, grozdje je zdravo, pravijo: »V zadnji fazi dozorevanja mu koristijo topli dnevi in hladne noči, kar bo prispevalo k poudarjeni aromatiki belih vin letnika 2016.« V prvi polovici septembra bodo trgali bele sorte, sredi meseca rebulo, rdeče sorte bodo pobrali v drugi polovici septembra, ko so tudi te optimalno dozorele. Enologi, agronomi in vinogradniki skrbno spremljajo dozorelost grozdja v vsakem vinogradu posebej; tako bodo določili optimalen čas trgatve glede na tehnološko in organoleptično zrelost vsake sorte posebej. Glavnina bo narejena do konca septembra, pravijo. V Kleti Brda to izkoristijo kot priložnost za promocijo na tujih trgih in utrjevanje odnosov z distributerji. Vodja trženja Andrej Valentinčič pravi: »Vabilu so se odzvali iz ZDA, BiH in Poljske. Razumevanje področja skozi osebno doživetje je pomembno marketinško orodje, predvsem na tujih trgih, kjer si Slovenija zadnja leta pospešeno utira prodajne poti. Sodelovanje na trgatvi je del celostne izkušnje. Naš motiv je, da spoznajo deželo v celoti.«



Trgatev bo 5. septembra začela vinska klet P&F Jeruzalem (letos je na Vino Slovenija Gornja Radgona spet osvojila laskavi naziv vinar leta 2016), za katero skrbi družina Puklavec. Po po prvih ocenah bo letnik nekoliko manjši, a nadvse kakovosten. Zaradi zmrzali in toče, ki sta jih doleteli dvakrat, bo letošnji pridelek manjši za 16 odstotkov. Iz lastnih vinogradov pričakujejo 3700 ton grozdja, kar je 650.000 litrov vina manj kot lani. Večje težave zaradi zmrzali so imeli tudi njihovi kooperanti, zato iz odkupa pričakujejo 30 odstotkov oziroma 600.000 litrov manj vina. »Če bo jesen suha in sončna, se lahko nadejamo zelo aromatičnih in sortno prepoznavnih vin. Temperature so bile letos namreč nižje, ni bilo ekstremno vročih dni, kar je izrazito pozitivno za razvoj aromatike. Obenem bodo izrazitejše kisline, kar pomeni radoživost in eleganco vin,« pravijo.