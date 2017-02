Tadeja Polajnar: domači tortelini

Te dni smo jo poprosili, da za bralce Okusov izbere enega od receptov za vselej priljubljene testenine. Domačim mojstrom je, medtem ko je v kuharski delavnici biotehniškega centra kar kipelo od ustvarjalne energije, Polajnarjeva zaupala še: »Kadar v jajca dodamo žličko paradižnikovega koncentrata, pasirane špinače, korenčka, zelišč ali kakava, seveda dosežemo še večjo raznovrstnost.«

Testo: 20 do 25 dag pšenične moke

3 rahlo stepena jajca

Nadev: 400 g puste skute

100 g drobtin

100 g naribanega sira

2 jajci

peteršilj

sol in malo naribanega muškatnega oreščka

Omaka: 500 g mesnatih paradižnikov (ali konzerva vloženega paradižnika)

50 g olja

sesekljana čebula

2 stroka nasekljanega česna

timijan, rožmarin, peteršilj, origano

jušna kocka ali doma narejena vegeta

Moko (polovico mehke, polovico ostre) stresemo na delovno površino in na sredi naredimo jamico. Dodamo rahlo stepena jajca in zamesimo gladko testo. Pokrijemo ga s prtičem ali zavijemo v prozorno folijo. Na sobni temperaturi ga pustimo počivati pol ure ali uro. Sledi razrez na manjše kose in valjanje s strojčkom. Testo naj bo tanko, ne debelejše od 1,5 milimetra.

Sommelierka Mira Šemić svetuje: sveža in suha malvazija bo idealno vino; ne samo zaradi tradicije, predvsem se bodo okusi ribe in popečene zelenjave idealno ujeli z aromami in okusi rumenega sadja, citrusov in blago grenkobo mandeljnov, ki jih nosi vino.

Vse sestavine za nadev zmešamo v skledi.

Nato iz testa izrežemo manjše kroge, ki jih bomo zavili v torteline. Na polovico kroga damo malo nadeva, robove pomažemo z vodo in krog zapremo v polmesec. Robove potlačimo z vilicami. Zavijemo jih okoli kazalca, da se konici stakneta. Konici stisnemo. Lahko pa testo razrežemo na 5 ali dobrih 7 centimetrov velike kvadratke, ki jih nadevane zapremo v raviole. Skuhamo v osoljenem in ne pretirano kipečem kropu. Kuhamo približno deset ali petnajst minut. »Čas kuhanja je odvisen od debeline in velikosti testenin, zato po desetih minutah poskusimo, ali so ravioli že kuhani,« pravi kuharica tega tedna.

Omako pripravimo tako, da paradižnik operemo, olupimo in narežemo na kocke. Če vzamemo tistega iz konzerve, ga v gladko zmes spravimo s paličnim mešalnikom. Na olju steklasto popražimo čebulo, dodamo česen, paradižnik, dišavnice in domačo zelenjavno mešanico. Omako petnajst minut dušimo, vmes večkrat premešamo.