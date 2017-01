Svinjska ribica

Pri Matjažu Erzarju so bile na najdaljšo noč v letu na mizi mesne jedi. Pred leti, ko je bil na kranjskem Savskem otoku še velik sejemski prostor z drsališčem, je imel Erzar tam gostilno. Ko je nakupovalni center s Savskega otoka izrinil drsališče, se je Matiček, kot znanci in prijatelji kličejo enega od najboljših kranjskih kuharjev, usidral na drugem koncu mesta.

Pri Matičku na Primskovem zdaj že petnajst let diši po dobrotah. Najbolj znane so zagotovo divjačinske jedi, a naš današnji recept je ob koncu leta odplaval v drugačne vode in se ustavil pri ribici. Svinjski ali telečji.

Za 4 osebe:

700 do 800 g svinjske (ali telečje) ribice

1 večja čebula

2 korenčka

200 g gob

1 zavitek maslenega testa

1 jajce (za premaz)

majaron, timijan sol poper po okusu

150 g masla

sol

Za marinado:

tri žlice olja

mleti poper (po okusu)

par listov lovorja



Svinjsko (ali telečjo) ribico damo za dve uri v marinado iz oljčnega olja, popra in lovorja. Meso bomo solili tik pred peko.



Medtem na maslu prepražimo čebulo, naribano korenje in sesekljane gobe.



Ribico solimo. Popečemo na žar plošči z vseh strani, jo na pol ohladimo ter namažemo s pripravljeno gobovo kremo.



Masleno testo razvaljamo v kvadrat, nanj položimo dobro namazano meso, po robovih namažemo z jajcem ter pokrijemo čez meso. Robove dobro pritisnemo.



Tako pripravljeno štruco za petnajst minut postavimo v pečico, segreto na 185 stopinj Celzija. Zraven postrežemo ajdovo kašo. Skuhamo jo, odcedimo, dodamo prepražene jurčke, žlico kisle smetane ter postrežemo.