Sveža poletna solata

Za 4 osebe:

4 do 6 okusnih paradižnikov (odvisno od velikosti, lahko pa uporabimo tudi nekaj pesti češnjevih paradižnikov)

1 pločevinka kuhane čičerke

1 čebula

1 strok česna

nekaj lističev sveže bazilike

oljčno olje

balzamični kis

sol

poper Po želji še:



približno 500 g mesa z žara (goveja ribica ali belo piščančje meso)



Paradižnike zrežemo na kocke. Čebulo narežemo na tanke lističe. Nasekljamo še česen in baziliko, temu pa dodamo kuhano (in odcejeno) čičerko. Vse skupaj zmešamo.



Nato dodamo balzamični kis, oljčno olje, sol, poper in še enkrat zmešamo. Super je, če za kratek čas stoji v hladilniku, da se okusi povežejo.



»Solata se super kombinira z žarom. Mi imamo najraje goveje ribice, tudi piščanec je super in oboje lahko narediš na isti način. Najprej odrežemo približno centimeter debele zrezke in jih potolčemo z roko. Solimo, popramo, dodamo majaron, timijan, strok zdrobljenega česna in 2 dl belega vina (piščancu pa še malo limonovega soka). To pustimo stati eno uro v hladilniku, nato vzamemo ven in dodamo še 1 dl oljčnega olja. Spečemo na žaru, in ko je pečeno, damo za par minut počivat v pokrito posodo,« razkrije sogovornica še nekaj trikov iz poglavja drobnih poletnih kuharskih skrivnosti.