Suzana France: klapavice na buzaro

Za 4 osebe:



2 kg klapavic

žlica ali dve drobtin

oljčno olje

česen

peteršilj

1 dl suhega belega vina (malvazije)



Klapavice očistimo in oplaknemo s hladno vodo. Pazimo, da so vse zaprte, saj to pomeni, da so še žive.

V segreto kozico stresemo klapavice, dodamo oljčno olje, sesekljan česen in peteršilj.

Zalijemo z belim vinom in dodamo še drobtine. Vse skupaj pokrito dušimo.

Ne solimo, saj so školjke zaradi morske vode že slane.

Kuhamo približno tri minute oziroma dokler se vse školjke odprejo.

Redno mešamo, približno na vsake pol minute.

Ko se školjke odprejo, jih razdelimo na krožnike in postrežemo s svežim kruhom.