Suši na golih ženskih telesih

Imate radi suši? Potem ste že slišali za njotaimori: to je japonski izraz za serviranje sušija na – goli ženski. Če gre za nantaimori, je gol – moški. No, golo žensko telo je menda bolj priljubljeno kot moško in se zato pogosteje znajde na mizah restavracij na Japonskem, čeprav to vendarle ni pogosta praksa, kot bi morda kdo pomislil. Tudi drugod po svetu tako strežejo suši (in sašimi), na primer v Avstraliji, Rusiji, Nemčiji, razlika je le, da v teh deželah na ta način radi postrežejo marsikatero jed, ne zgolj sušija.



Tradicija je še iz obdobja samurajev, ko so ti zmage v bitkah slavili v hišah gejš, in sicer tako, da so hrano jedi z njihovih golih teles. Poleg tega je bil nekoč običaj, da je moralo biti dekle, s katere so jedli, devica, dandanes to več ni tako pomembno.



Ženska, ki dela kot suši model, je pojasnila, da obstajata dve pozitivni plati tega posla: vznemirljivost in denar.



No, preden postane živi pladenj za suši, mora kandidat, večinoma so to ženske, najprej vaditi, kako več ur ležati na mizi, ne da bi se premaknila, z gosti model ne govori. Biti mora sposobna prenesti dolgotrajno izpostavljenost svojega telesa hladni hrani pa tudi špikanje paličk, s katerimi gostje jedo. Še preden leže na mizo, se mora okopati in umiti z milom brez vonja, potem se mora politi s hladno vodo, da bi ohladila telo in tako napravila odlično podlogo za suši, ki ga bodo položili nanjo, pojasnjuje strokovnjak za to tematiko Jack Herbert. Običaj je, še pravi, da se hrana je naravnost z modela, a je to v nekaterih državah zaradi higienskih razlogov prepovedano. No, priprava (ležanje na s cvetjem aranžirani mizi ter postrežba hrane) traja kako uro, zabava pa od dve do štiri ure, model je na mizi največ pet ur.



Ponekod je tovrstna postrežba izzvala burne reakcije. Ko so se lani na medmrežju pojavile fotografije iz avstralske restavracije Cruise Bar, je bilo veliko razburjenih – nekateri so menili, da je taka postrežba grozljiva, nemoralna in nesprejemljiva in so vlado pozivali, naj zapre restavracijo, ker da izkorišča in izrablja žensko telo.